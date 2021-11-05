Xiaomi MIUI 13 güncellemesinin ne zaman çıkacağı belli oldu! En yetkili isim açıkladı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, MIUI 13'ün 2021 bitmeden çıkacağını açıkladı. İsimsiz pazar kaynaklarına dayandırılan eski tarihli bir raporda, Xiaomi'nin MIUI 13'te bazı sorunlar yaşadığı ve bu yüzden yeni arayüzün yılbaşından sonra çıkabileceği ileri sürülmüştü. Lei Jun'un açıklamasıyla birlikte bu iddia çürütülmüş oluyor.
Bununla birlikte Xiaomi CEO'su MIUI 13'ün yıl bitmeden sadece Çin için mi yoksa global olarak mı çıkacağını detaylandırmadı. Normalde Xiaomi'nin güncellemeleri ilk olarak Çin'de yayınlanıyor, birkaç hafta sonra diğer ülkeler için çıkıyor.
Söylentilere göre MIUI 13 yenilenmiş bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Kaynaklar yeni arayüz sürümünün performans ve pil optimizasyonlarına odaklandığını, gizlilik konusunda da önemli yeniliklere sahip olduğunu söylüyor.