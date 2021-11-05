Xiaomi MIUI 13 güncellemesinin ne zaman çıkacağı belli oldu! En yetkili isim açıkladı

Bununla birlikte Xiaomi CEO'su MIUI 13'ün yıl bitmeden sadece Çin için mi yoksa global olarak mı çıkacağını detaylandırmadı. Normalde Xiaomi'nin güncellemeleri ilk olarak Çin'de yayınlanıyor, birkaç hafta sonra diğer ülkeler için çıkıyor.