Piyasada PlayStation 5 bulmak zorlaşacak! Sony, PS5 üretimini düşürdü

Bloomberg'in raporuna göre Sony, bileşen ve lojistik kesintileri nedeniyle bu mali yıl içinde PS5 üretimini düşürdü. Sony'e yakın kaynaklar, Japon teknoloji devinin 16 milyonluk üretim hedefinin olduğunu, ancak bu sayının yaklaşık 15 milyona düştüğünü iddia etti. Kaynaklar Sony'nin muhtemelen 14,8 milyonluk üretim sayısına ulaşacağını belirtiyor.