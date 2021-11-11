Piyasada PlayStation 5 bulmak zorlaşacak! Sony, PS5 üretimini düşürdü

Bloomberg'in raporuna göre Sony, bileşen ve lojistik kesintileri nedeniyle bu mali yıl içinde PS5 üretimini düşürdü. Sony'e yakın kaynaklar, Japon teknoloji devinin 16 milyonluk üretim hedefinin olduğunu, ancak bu sayının yaklaşık 15 milyona düştüğünü iddia etti. Kaynaklar Sony'nin muhtemelen 14,8 milyonluk üretim sayısına ulaşacağını belirtiyor.
Kaynaklar, Sony'nin problemlerinin üretim tesislerinin olduğu ülkelerden ileri geldiğini açıkladı. Covid-19 salgını, aşılama ve başka nedenlerin çip ve bileşenlerde tedarik sorunlarına neden olduğu belirtildi.
Üretimdeki problemler oyun yapımcılarını ve oyuncularını da etkiliyor. PS5'in piyasada sınırlı olması ve hedeflenen kullanıcı kitlesinin altında kalmasından dolayı, oyuncular konsol oyunlarının PC sürümlerine yöneliyor. Oyun geliştiricileri ve dağıtımcıları da planlarında değişikliğe gidebiliyor.