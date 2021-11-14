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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:56 Son Güncelleme: 14.11.2021 13:44

Telefonlar daha hızlı şarj olacak! Yeni bir dönem başlıyor

Telefonlar daha hızlı şarj olacak! Yeni bir dönem başlıyor

Önümüzdeki sene 125 W hızlı şarj desteği olan telefonların geleceği raporlanmıştı. Oppo Find X4 serisine bu desteği ekleyecekti. Kaynaklar tarafından Oppo X4 ve X4 Pro dışında başka telefonların da 125 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı belirtilmişti. Şimdi hangi telefonların yeni teknolojiyle geleceğine dair sızıntı gerçekleşti. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

Realme, 125 W hızlı şarja 2022'de kullanmayı planladığını açıklamıştı. Yeni bir sızıntıya göre Realme GT2 Pro'da söz konusu yeni hızlı şarj teknolojisi olacak.

Ek olarak OnePlus 10 Pro, Oppo Reno 8 Pro da 125 W hızlı şarj desteğiyle çıkacak. Bir de hakkında pek detay bulunmaya Oppo N isimli bir cihaz daha var.

Peki 125 W hızlı şarj ne kadar zamanda telefonu tamamen şarj edebilir? Aslında bir fikir vermesi açısından Xiaomi 11T Pro örnek verilebilir. 11T Pro'da 5000 mAh kapasiteli bir pil ve 120 W hızlı şarj özelliği var. GSM Arena'nın gerçekleştirdiği teste göre Xiaomi 11T Pro yüzde 0'dan yüzde 100'e 21 dakikada şarj olabiliyor. 125 W bu süreyi daha da kısaltacak görünüyor.

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Telefonlar daha hızlı şarj olacak! Yeni bir dönem başlıyor
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