Telefonlar daha hızlı şarj olacak! Yeni bir dönem başlıyor

Peki 125 W hızlı şarj ne kadar zamanda telefonu tamamen şarj edebilir? Aslında bir fikir vermesi açısından Xiaomi 11T Pro örnek verilebilir. 11T Pro'da 5000 mAh kapasiteli bir pil ve 120 W hızlı şarj özelliği var. GSM Arena'nın gerçekleştirdiği teste göre Xiaomi 11T Pro yüzde 0'dan yüzde 100'e 21 dakikada şarj olabiliyor. 125 W bu süreyi daha da kısaltacak görünüyor.