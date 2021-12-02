TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti

Yayman, sosyal ağ şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmasına önem verdiklerini kaydederek, sosyal ağlarda bir boşluk olduğuna dikkat çekti. Yayman, "Türkiye'de en büyük uyuşturucu sağlayıcı merkezlerinden bir tanesi dijital ağlar haline gelmiş durumda. Bunun üzerinden beyaz kadın, insan ticareti ve pek çok konuda büyük bir problem var. Biz bunların hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması ve bu konuda ciddi yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz. Dijital ağların yapıcı etkisinin bir kenara bırakılarak yıkıcı etkisinin ortaya çıkması, süreçteki paradoksal gelişmelerden bir tanesidir" dedi.

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