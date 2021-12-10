Oyun dünyasında devrim yapmıştı! Nintendo’nun efsane ismi hayatını kaybetti! Masayuki Uemura kimdir?

Japonya'da o dönem "aile bilgisayarı" (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı. Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline gelmişti.

Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.