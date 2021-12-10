Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknoloji Haberleri Oyun dünyasında devrim yapmıştı! Nintendo'nun efsane ismi hayatını kaybetti! Masayuki Uemura kimdir?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 09:09

Oyun dünyasında devrim yapmıştı! Nintendo'nun efsane ismi hayatını kaybetti! Masayuki Uemura kimdir?

AA
Oyun dünyasında devrim yapmıştı! Nintendo’nun efsane ismi hayatını kaybetti! Masayuki Uemura kimdir?

Oyun konsolu denilince Microsoft, Sony'le birlikte akla gelen diğer bir isim Nintendo'dur. Japon şirket şimdiye kadar çıkardığı konsollar ve yapımlarla oyun tarihine adını yazdırdı. Nintendo için dünya genelinde 100 milyondan fazla sayan konsolu NES'in (Nintendo Entertainment System) yeri ise oldukça farklıdır. NES yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Fakat Nintendo'dan üzücü bir haber geldi. NES'i oyun dünyasına kazandıran tasarımcı Masayuki Uemura hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının, Uemura'nın misafir öğretim üyesi olduğu Ritsumeikan Üniversitesine dayandırdığı haberine göre, Japon elektronik mühendisi 78 yaşında yaşamını yitirdi. Uemura, üniversite eğitimi sonrası 1971'de Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo'ya girerek, NES ve Super NES projelerinde çalışmıştı.

Chiba Institue of Technology'den mezun olan Uemura, 2004 yılında Kyoto Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermişti. Uemura'nın liderliğindeki ekibin çalışmalarıyla Japon firma NES'i 1983'te, Super NES'i 1990'da piyasaya sürmüştü.

Japonya'da o dönem "aile bilgisayarı" (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı. Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline gelmişti.

Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyun dünyasında devrim yapmıştı! Nintendo'nun efsane ismi hayatını kaybetti! Masayuki Uemura kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA