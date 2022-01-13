God of War PC sistem gereksinimleri nedir? Ne zaman çıkıyor?

Sony son dönemlerde oyunlarını PC platformuna çıkarmaya başlamıştı. Birçok oyuncu God of War'ın da PC'ye çıkmasını bekliyordu. Sonunda resmi açıklama geldi ve oyunun PC'ye çıkacağı duyuruldu. God of War yarın PC oyuncularıyla bulaşacak.

GOD OF WAR PC SÜRÜMÜNDE NELER VAR?

God of War'ın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyun, PC sürümünde NVIDIA'nın performans artırıcı DLSS teknolojisi desteğini sunacak. Bununla birlikte NVIDIA oyuncuları, gecikmeyi büyük oranda düşüren NVIDIA Reflex teknolojisinden de faydalanabilecekler. Bunun yanı sıra AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisi de oyunda yer alacak.

Oyun, PC sürümünde daha yüksek çözünürlüklü gölgelere, gelişmiş yansımalara, aydınlatmalara ve yüksek detaylı dokulara sahiplik yapacak. Yani God of War, PC'de günümüz oyunlarından farksız olmayacak.

GOD OF WAR PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11

Önerilen gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 2400 G

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (4 GB)veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11

GOD OF WAR PC SÜRÜMÜNÜN FİYATI NE KADAR?

God of War'ın PC sürümü 329 TL'lik fiyat etiketine sahip.

(Webtekno)