İlk yıldızlararası ziyaret: Uzaylı uzay kayası!

Bu iddia, 2017 yılında keşfedilen Oumuamua olarak bilinen ünlü yıldızlararası nesnenin aslında güneş sistemimizi ziyaret eden ikinci yıldızlararası nesne olduğu anlamına geliyor. NASA'ya göre meteor, 8 Ocak 2014'te Papua Yeni Gine'deki Manus Adası yakınlarında saatte 100.000 milden fazla bir hızla seyahat ederken gökyüzünü aydınlattı.
Bilim adamları, Güney Pasifik Okyanusu'nda yıldızlararası enkaz bırakmış olabileceğine inanıyorlar, bu da kurtarılırsa kayalık nesnenin kökeni hakkında daha fazla şey ortaya çıkarabilir. Nesneyi çevreleyen birçok bilgi şimdiye kadar ABD hükümeti tarafından sınıflandırıldı.
1 Mart tarihli ve bu ay Twitter'da paylaşılan not, ABD Uzay Komutanlığı baş bilim adamı Dr Joel Mozer'in bulgularını işaret ediyor. ABD Uzay Komutanlığı komutan yardımcısı Korgeneral John E. Shaw tarafından imzalanan notta, Dr Mozer 'Bu bulguyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nın elinde bulunan ek verilerin analizini gözden geçirdi' yazıyor. "Dr Mozer, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlararası bir yörüngeyi belirtmek için yeterince doğru olduğunu onayladı."
2019'da Harvard Üniversitesi araştırmacıları, meteorun varlığını kabul ederek ve güneş sistemimizin dışından geldiğini söyleyerek ön baskı sunucusu arXiv üzerinde bir çalışma yayınladılar. Henüz hakem incelemesinden geçmeyen çalışma, meteorun yıldızlararası uzaydan geldiğini 'yüzde 99.999 güvenle' bildirdi. Yazarlara göre, çalışma, iddianın doğrulanabilmesi için yıllardır akran incelemesini bekliyordu, ancak kamuya açık bir NASA veri tabanından önemli bilgileri saklayan ABD hükümetinin barikatlarıyla karşı karşıya kaldı.
Çalışma yazarlarından Amir Siraj, Vice'a okyanusun dibinde olabilecek nesneden parçaları bulmak istediğini söyledi. "Dünyaya teslim edilen yıldızlararası malzemeye sahip olduğumuz ve nerede olduğunu bildiğimiz gerçeğini düşünmekten keyif alıyorum" dedi. "Kontrol edeceğim bir şey ve zaten insanlarla konuşuyorum Papua Yeni Gine kıyılarında okyanus tabanını aramanın ve herhangi bir parça bulabilecek miyiz diye bakmanın mümkün olup olmadığına bakılıyot. "Bu büyük bir girişim olurdu, ancak buna aşırı derinlikte bakacağız çünkü ilk yıldızlararası malzeme parçasını elde etme olasılığı, bunu iyice kontrol etmek ve okyanus keşiflerindeki tüm dünya uzmanlarıyla konuşmak için yeterince heyecan verici."