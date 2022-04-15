İlk yıldızlararası ziyaret: Uzaylı uzay kayası!

Bilim adamları, Güney Pasifik Okyanusu'nda yıldızlararası enkaz bırakmış olabileceğine inanıyorlar, bu da kurtarılırsa kayalık nesnenin kökeni hakkında daha fazla şey ortaya çıkarabilir. Nesneyi çevreleyen birçok bilgi şimdiye kadar ABD hükümeti tarafından sınıflandırıldı.

1 Mart tarihli ve bu ay Twitter'da paylaşılan not, ABD Uzay Komutanlığı baş bilim adamı Dr Joel Mozer'in bulgularını işaret ediyor. ABD Uzay Komutanlığı komutan yardımcısı Korgeneral John E. Shaw tarafından imzalanan notta, Dr Mozer 'Bu bulguyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nın elinde bulunan ek verilerin analizini gözden geçirdi' yazıyor. "Dr Mozer, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlararası bir yörüngeyi belirtmek için yeterince doğru olduğunu onayladı."