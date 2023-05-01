KKTC’nin ilk yerli İHA’sı

Yazılımından prototiplemesine kadar tamamen Girne Üniversitesi öğrencilerinin imzasını taşıyan TOPEL 1, keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabilecek bütün özelliklere sahip olarak tasarlandı.

KKTC'nin yerli İHA'sı; 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adını taşıyor.

TOPEL-1'in tasarım ve üretimini yapan ekibin lideri olan Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Laz, TOPEL-1 insansız hava aracını geliştirmek, tasarlamak ve prototiplendirmek için 1,5 yılı aşkın bir süre çalıştıklarını söyledi. Ahmet Furkan Laz, "Üniversitemizin sağladığı olanaklarla, 22 kişilik büyük bir takım çalışmasıyla tamamladığımız TOPEL-1'in test uçuşunu başarıyla tamamlaması hepimize büyük bir gurur yaşattı. Gündüz derslerimize devam edip, gece laboratuvarlarda sabahladık. Proje ile birlikte Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde aldığımız uygulamalı eğitiminde katkısıyla havacılık alanında bilgi ve deneyim kazanmamıza olanak sağladı. TOPEL-1'le önümüzdeki dönemde TEKNOFEST gibi ulusal veya uluslararası etkinliklerde KKTC'yi temsil edeceğiz" dedi.

22 öğrencinin büyük bir emekle geliştirdiği TOPEL-1'in test uçuşlarının başarıyla gerçekleştirilmesinin sadece Girne Üniversitesi için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin geliştirerek başarıyla uçurduğu TOPEL-1, destek verilmesi durumunda Türk gençlerinin neler başarabileceğine çok iyi bir örnek. Bütün imkanlarımızla üniversitemizin 15 fakültesinde eğitim gören bütün öğrencilerinin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.