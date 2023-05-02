Mega Teknoloji Koridoru İzmir’den açıldı... Bakanlardan mesaj seli!

İstanbul, İzmir ve Bakü'yü kapsayan Mega Teknoloji Koridoru İzmir'den açıldı. Urla Bilişim Vadisi'nde yer alan koridorun açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve milletvekilleri katıldı.

KASAPOĞLU: "HAVADA, KARADA, DENİZDEYİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye artık hayallerine yürüyen bir ülke, Türkiye'de gençlerimizin öncülüğünde ortaya çıkan sonuçlar hem hayallerimizi gerçekleştirirken hem de yeni hayallere koşuşumuzu müjde ediyor. İşte aracımız burada, havada, karada, denizde nerede olmak gerekirse oradayız. Bu ülkenin hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmayan, yüreği zengin evlatlarıyla oradayız ve olmaya devam edeceğiz. Birileri bu noktada hayal dahi edemezler bizim yaptıklarımızı. Onların hayal edemediklerine, çamur atarak örtmeye kalktıklarına biz ulaşırız. Bu nasibi tatmak, hepimiz için bahtiyarlıktır. Türkiye'nin 21 yıllık dönüşümünde ve bundan sonraki ufkunda muhteşem bir liderlik vizyonu vardır, o lider de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun dik duruşu ve ön açan liderlik ruhuyla tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da yerli ve milli ruhla bu ülkenin evlatları çağlar açmaya devam edecek" dedi.

"GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin 21 yılda büyük dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, " Sanayisi, ticaretiyle, altyapısı, sağlığı, eğitimi, turizmi, sporuyla, gençlik yatırımlarıyla muhteşem bir süreç. Özellikle son 5 yıllık süreç. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, bu koridor, yıllarca gerçekleşmeyi bekledi, bu açılış bu sürecin ne kadar etkin işlediğinin, sonuç odaklı olduğunun örneğidir. Birileri Türkiye'yi geri döndürmeye, eski köhne anlayışa götürmeye gayret ediyorlar ama milletimiz ferasetiyle, yaşadıklarıyla, gördükleriyle inanıyoruz ki asla bu önemli kazanımlardan geri dönüşe fırsat vermeyecek. 20 milyondan fazla genç, özgüven sahibi, dinamik bir anlayışla var olan gençler, yüreğini ortaya koyan gençler... Bu ülkenin evlatlarına imkan verildiğinde, yanlarında samimiyetle olunduğunda başarıyorlar, biz onların yanında her daim var olarak bir olduk. Bundan sonrada gençlerimizle aynı ruh ve inançla beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"10 YURTLARI 1 YURDUMUZUN KAPASİTESİNDE DEĞİL"

Kasapoğlu şu açıklamada bulundu: "Bugün İzmir teknoloji Yüksek Enstitüsü alanında yer alan birçok yatırım, genç odaklı siyasetin yatırımları. Yurtlar Türkiye'nin gururu yatırımlarımızdan. İzmir'de de bu öğretim döneminde başvuran tüm gençlerimizi yurtlara yerleştirdik. Yurtları istismar etmeye çalışanlar, yerel yönetimlerde kaç kapasiteli yurt yaptıklarının hesabını versinler. Yaptıkları 10 yurt bizim 1 yurdumuz kadar kapasiteye sahip değil. Bu konunun istismarını, algısını yapmakla meşguller sadece.

VARANK: "TEKNOLOJİ ALANINDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçtiğimiz 1 ay boyunca, devreye aldığımız teknolojik yatırımlar teknoloji önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye uzaydaki varlığını artırmaktan, aşı ve ilaç teknolojilerindeki yatırımlardan, ilk elektrikli anahat lokomotif raylara indirilmesinde, elektrikli araçlara hizmet etmeye kadar geleceğin teknolojilerine ilişkin güçlü adımlar attık. 6 yıl önce çalışmalarına başladığımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE, uzaydaki görevine başladı. Dünyanın etrafında günde 14 kez dönen uydumuzdan ilk görüntüler gelmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda temsil edecek Türkiye ilk uzay yolcularını da açıkladı" dedi.

"1 MİLYAR DESTEK VERİLECEK"

Bakan Varank açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu tesisin tamamlanmasıyla birlikte yarı iletkenler üretmemiz, kimlik kartı çipleri gibi devreler burada üretilebilecek. Çip tasarımıyla ilgili yeni bir destek programı da var, genç girişimcilere 1 milyara yakın desteği vermeye başlayacağız. Bu da ülkemizde hem çip tasarımı, hem üretimiyle ilgili sıçrama yaşamamız için önemli bir adım olacak.

"KILIÇDAROĞLU 'NEREDE' DİYE SORDU: İŞTE BURADA"

500 tane anahat lokomotifi alınması gerekiyordu Türkiye'ye; ana hat lokomotiflerini Türkiye'de üreterek, cari açığın azalmasına katkı sağlayacağız. 500 tanesinin maliyeti 2 milyar dolar, bunun yurt dışına çıkmasını engellemiş olacağız. 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulmasına destek verdik. TOGG akıllı cihazlarının bataryaları için üretim kampüsü temelini attık. TOGG ile Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini tüm dünyaya gösterdik ama bir türlü müzmin muhalifleri ikna etmeyi başaramadık. Kılıçdaroğlu, 'Bir araya geldiğiniz, imzalar attınız büyük törenler yaptınız, nerede Türkiye'nin otomobili diye sordu mu? Sordu. İşte burada, Urla'da!

"2025'te TOGG'UN İHRACATINA BAŞLAYACAĞIZ"

Arkadaşlarımızla TOGG'a bindik, genç arkadaşımızın birinin üzerinde Mercedes montu vardı, 'Sayın Bakanım iner inmez bu montu yakacağım' dedi. Kılıçdaroğlu, her gün bu ülkede yerli otomobil üretiliyormuş gibi 'Otomobil üretmek sıradan bunu kime satacaksınız' diye sordu. Onun aksine ülkesine inanan, Türk mühendislerine güvenen aziz Türk Milletimiz bu aracı satın alıyor. Ön siparişler alındı, şu anda teslimler yapılıyor. 2025 yılından itibaren bu araçları tüm dünyaya ihraç etmeye başlayacağız.

"BİZ AÇIKLADIKÇA DENGELERİ ŞAŞIYOR"

Biz açıkladıkça birilerinin dengesi şaşıyor. Yok 'Gece gümrüklerden gizlice bu araçları getiriyorlar' diyorlar, ya sizin hiç iş bilen bir gazeteciniz yok mu, çıkarın, hangi araçlarla gece yarısı Gemlik'e taşınıyor, ispat edin. Varsa yoksa karalama, Teknofest için 'panayır' diyenlerin, Türkiye ye ne faydası var. Hangi icraatı ortaya koyabilmişler. Biraz utanmak lazım. Teknolojisini tüm dünyaya kanıtlamış SİHA'larımız için 'oyuncak' diyenler, TCG Anadolu için 'iki bomba atsan batar' diyenler... Sizin takdirinizi aramıyoruz ama bir kere de hazmedin, sesinizi çıkarmayın ama böyle bir muhalefeti de karşımızda göremiyoruz. Hep bir karalama kampanyası. Bizim ak dediğimize kara deme... Bu bir muhalefet anlayışı değil, bunlarla Türkiye'yi ileri götürmek mümkün değil.

GENÇLERE MÜJDE: SENE SONUNA KADAR ÜCRET ALINMAYACAK

Bilişim Vadisi İzmir; 63 metrekare kapalı alana sahip, 6 binden fazla insana istihdam sağlayacak. Bilişim Vadisi İzmir, bizim 2018 yılında seçim vadimizdi, ham olsun sözümüzü yerine getirdik. Biz İzmir'in teknoloji tabanlı girişimlerde nasıl öneme sahip olduğunu biliyoruz. Her geldiğimizde burada girişimci arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu eser İzmir'e değer katacak bir eser oldu. Emin olun bu iş için ilmek ilmek çalıştık. Mimarisiyle, katılacak şirketleriyle, hizmetlerle örnek bir yapıyı İzmir'e kazandırdık. Bazıları Amerika'ya, Hamburgerciye teknoloji görmeye gidiyorlar ya tekonoloji görmek isteyen İzmir'e gelecek. İzmir'e bir müjde vermemiz gerekirdi, Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile çalıştık, onun da bu altyapıya ne kadar sahip çıkacağını biliyoruz. Sene sonuna kadar buraya başvuracak kuluçka firmalardan hiç ücret almayacağız. Gençlerimiz gelsinler, fikirlerini getirsinler, kabul aldıklarında sene sonuna kadar kendilerinden ücret almayacağız.

"GENÇLERİMİZ HİDROJENLE ÇALIŞAN OTOMOBİL YAPACAK"

Bu hizmet kervanına, yatırımlara devam edeceğiz. Biz ülkemiz ve gençlerimiz için büyük gayret gösteriyoruz, biz bu yatırımları gerçekleştiriyoruz ama bunların çok daha güzellerini gençlerimiz hayata geçirecek, biz elektrikli otomobil yaptık, onlar hidrojenle çalışan otomobil yapacak, onlar uzay çalışmalarında tarih yazacak. Gençlerimizin yaptığı işler bizi gururlandırıyor. Onların önüne ne kadar imkan sunarsak gurur duyuyoruz

VALİ KÖŞGER: "İSTİHDAM VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bu projenin başka projelerin de önünü açacağı kanaatindeyim. Emeği bulunanlara şükranlarımı sunuyorum. İzmir'in tüm bileşenleri kentin potansiyelini açığa çıkarmak için çalışıyor, bizde önlerini açmak adına tüm adımları atıyoruz. Bilişim vadimizde de inşallah potansiyel ortaya konulacak, 6 bin vatandaşımız hem İzmir hem de ülkemiz için faydalı işlere imza atacaklar. İzmirimizde teknolojinin sanayideki etkin ve yaygın kullanımı birçok sektöre güç katacak, istihdam ve ekonomiye de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

DAĞ: "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN VAADİYDİ BİZ YAPTIK"

İzmir Bilişim Vadisi, Mega Teknoloji Koridoru İzmir'den açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Bilişim Vadisi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bu proje sadece bizim vaadimiz değil. Diğer siyasi partilerin vaatlerinin tamamında, yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylıklarında burada teknoloji üssü kurma vaadi vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız atandıktan sonra bir formül bulduk, biz burayı üniversite paydaşlarından ziyade burası bilişim vadisi yapalım dedi. Ve sonra zaten buranın kaynağı vardı, birinci etabı tamamlamış olduk, bundan sonra ikinci, üçüncü etabı gelir. Biz takipçisiyiz ama artık alan İzmir'in, hepimizin. Bilişim vadisi buraya geldiğinde 'İzmir'den çıkacak mı' denildi, çıkmayacak, İzmirli müteşebbisler, İzmirli beyinler öncelikli olacak. İlk etapta bunu göreceğiz" dedi.

"SÖZ VERMEK KOLAYDIR, ÖNEMLİ OLAN HAYATA GEÇİRMEK"

AK Partili Dağ, AK Parti'nin söz verdiği projeleri hayata geçirdiğini anlatarak, "Bir söz vermek kolaydır, önemli olan hayata geçirmek. Birileri sadece vaatte bulanabilir, biz ise bugün somut olarak hayata geçirdik. 14 Mayıs'tan sonra da hep birlikte yeni eserler ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Bilişim Vadisi İzmir'in, teknoloji kentinin şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.