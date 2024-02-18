TEKNOFEST’te teknoloji yarışmalarına başvurular için son gün 20 Şubat

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nce ATO'ya iletilen yazıda teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihinin 20 Şubat 2024 olarak belirlendiğini kaydetti.

Bayram, "TEKNOFEST 2024, genç zekâlara büyük fırsatlar sunuyor. TEKNOFEST 2024'te düzenlenecek Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler gibi 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme ve en iyisi olma fırsatı sunuyor" dedi.

Adana'nın TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmasının öneminden de bahseden Bayram, "TEKNOFEST 2024, şehrimizin sadece tarım ve sanayi şehri kimliğinin ötesine geçmesini sağlayacak. Ülkemizin geleceğini şekillendiren bu tür etkinliklerin Adana gibi dinamik bir kente gelmesi, bizlere büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli, gençlerimizi cesaretlendirmeli ve şehrimizi teknolojinin öncü kentlerinden biri haline getirmeliyiz" diye konuştu.