Türk Telekom’un Net Insight ile geliştirdiği senkronizasyonu çözümü ITU-T’de

ITU-T, Türk Telekom'un yerli mühendis katkısıyla hayata geçirdiği yeni senkronizasyon çözümü için standardizasyon sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom'un, yerli mühendislerin katkılarıyla başlattığı ve geliştirdiği, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Net Insight işbirliği ile hayata geçirdiği, 'Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü' için ITU-T'de yeni bir çalışma maddesi oluşturularak standartlaştırma sürecine girildi.

Özellikle telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörlerin ihtiyacını karşılayan, 5G için dünyadaki tüm mobil operatörlere GPS/GNSS'den bağımsız stabil senkronizasyon servisi sunmayı hedefleyen çözüm, uydu sistemlerinden bağımsız olarak çalışabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şirketlerin, şehirlerin ve endüstrilerin dijital dönüşümünün son derece önemli olduğu böyle bir teknolojik bir çağda, kurumların rekabette öne çıkabilmek adına dijital dönüşümü bir yol haritası olarak ele aldığını belirtti.

Türk Telekom olarak, bu dönüşüm sürecinde yeni nesil teknolojilere ayırdıkları kaynakları, ürün ve çözümleriyle öncü olarak yer aldıklarını aktaran Önal, 'Türk Telekom olarak, teknolojiyi üreten bir şirket olma vizyonu ile sektöre değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yerli mühendislerimizin çalışmalarıyla gerçekleştirilen yenilikçi çözümümüzün küresel arenada önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Alanında öncü, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu çözümümüz patent ve ürünleşme sürecini tamamlamasının ardından global standardizasyon yolunda emin adımlarla ilerliyor.' ifadelerini kullandı.

Önal, teknolojinin sağladığı imkanları her alanda kullandıkları gibi, bu alanda öncelikli odaklarının yerli teknoloji geliştirmek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu kapsamda, Türk mühendislerinin patentlerinden yararlanarak Net Insight ile birlikte geliştirilen, yenilikçi teknolojiler için kritik öneme sahip yeni nesil senkronizasyon çözümünü geliştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Net Insight ile geliştirdiğimiz zaman ve frekans senkronizasyonu alanındaki bu patentli teknoloji, ürünleştirilip tüm dünyaya ihraç edilerek, özellikle telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörler için çözüm sağlayacak. Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, bir yandan da Türk mühendislerin katkılarıyla üretilen yerli çözümleri, tüm dünya için geliştirme konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz'

Net Insight CEO'su Crister Fritzson da hatasız senkronizasyonun bu günün gelişmiş telekom ağlarında temel bir işlev haline geldiğini anlattı.

Güvenli ve gerçekten dayanıklı bir senkronizasyon hem kritik kamu işlevlerinin hem de yeni nesil kurumsal hizmetlerin sağlanması için kritik önem taşıdığına vurgu yapan Fritzson, 'Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz başarılı iş birliği, 5G ve diğer kritik altyapıların yaygınlaştırılmasını güvence altına alacak ve hızlandıracak benzersiz bir senkronizasyon çözümü sağladı. Türk Telekom'u stratejik ortaklığından dolayı gurur duyuyoruz. Çözümü küresel bir standart haline getirmek için ilk adımlar atıldı. Bu adımlar; senkronizasyonun birçok sektördeki kritik ağ altyapısında açık ve güvenli bir şekilde kullanılmasını daha da geliştirecek.' açıklamasında bulundu.



UYDU SİSTEMLERİNE BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRIYOR

Açıklamaya göre, Türk Telekom'un 5G için dünyadaki tüm mobil operatörlerin ihtiyaç duyduğu GPS/GNSS'den bağımsız stabil senkronizasyon servisini sunma hedefiyle başlattığı çalışmalar neticesinde, çözüm uydu sistemlerinden tamamen bağımsız Türk Telekom şebekesinde başarı ile çalıştırıldı.