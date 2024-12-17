eety: Sözleşmesiz Uygun Tarifelerle Sınırsız Bağlantı

eety TOP Tarife: Ayda yalnızca 9,90 Euro ve 60 GB İnternet

eety'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sözleşmesiz ve esnek ön ödemeli tarifeler sunmasıdır. Bu, müşterilere tam mali kontrol ve esneklik sağlar. Dolayısıyla eety, hem gençler ve öğrenciler hem de yurt dışında akrabalarıyla sık sık iletişim kuran kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Bu kullanıcı grubu için özel olarak tasarlanan eety TOP Tarifesi, 30 gün boyunca sadece 9,90 Euro karşılığında 1.000 dakika konuşma, 500 SMS ve 60 GB LTE internet sunmaktadır. Ayrıca, bu verinin 10,7 GB'ı Avrupa genelinde kullanılabilir; bu da sık seyahat edenler için büyük bir avantaj sunar. 150 Mbit/s' e kadar indirme hızı ile kesintisiz internet deneyimi yaşamak mümkündür.





eety'nin bir diğer avantajı, kredi bakiyesinin yönetimindeki kolaylıktır: Bakiye, kullanıcılar tarafından manuel veya otomatik olarak yüklenebilir, böylece sürekli erişim sağlanır. Ödemeler, kredi kartı veya Klarna ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. eety uygulaması, kullanıcıların kalan paketlerini görüntülemelerine, tarifelerini değiştirmelerine ve otomatik yükleme ayarları yapmalarına olanak tanıyarak hesap yönetimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, mevcut telefon numarasının eety'ye taşınması, online müşteri merkezi aracılığıyla hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilir.



Şeffaf Hizmetler ve Ekstra Ücret Yok

eety tarifeleri, herhangi bir hizmet veya aktivasyon ücreti olmadan sunulmaktadır. SIM kartlar ve tarifeler, çevrimiçi veya yetkili bayilerden kolayca edinilebilir. Drei'nin geniş ağ kapsamı sayesinde, eety müşterileri yalnızca Avusturya'da değil, yurtdışında da güvenilir bir şekilde telefon görüşmeleri yapabilir, mesajlaşabilir ve internete girebilir. Yurt dışı seyahatlerinde eety, Avrupa içinde uygun roaming fırsatları sunarak aile ve arkadaşlarla iletişim kurmayı her yerde mümkün kılmaktadır. Çok kültürlü topluluklara yönelik pek çok avantajı bir arada sunan bir mobil operatör: Güvenilir bağlantı, sözleşmesiz uygun tarifeler ve tamamen şeffaf mali kontrol.

