Yüz binlerin oynadığı online oyun davalık oldu

Ünlü oyun şirketi Mgame Corporation ve Noah System tarafından geliştirilen ve Türkiye başta olmak üzere dünya çapında yüz binlerce kişinin oynadığı ünlü oyun Knight Online davalık oldu. İddiaya göre oyun üzerinde hak sahibi olan ünlü şirket, tescil haklarının ihlal edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

ÜNLÜ OYUN ŞİRKETİNDEN SUÇ DUYURUSU



Mgame Corporation adlı oyun şirketi savcılığa sunduğu suç duyurusunda yapımcılığı üstlendikleri Knight Online isimli dijital oyununun bilgisayar programları ve ilim-edebiyat kategorileri kapsamında koruma altında olduğunu, Knight Online ibaresinin müvekkil şirket adına tescilli olduğunu, şüphelilerin oyunu Knigthempire.online isimli web sitesinden ''Knight Online Mobile Versiyon'' olduğu belirtilerek izinsiz olarak kopyalayıp dağıtımını yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

MOBİL ÜZERİNDEN PAYLAŞMIŞLAR



Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada Knightempire.online isimli web sitesinin yetkilisinin Alptuğrul K. olduğutespit edilirken Şiyar D.'nin ise söz konusu video paylaşım platformunda şikayete konu kopya oyunu henüz umuma sunmadan mobil üzerinden yaptığı denemelerin görüntülerini paylaştığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN "HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI



Şüpheli Şiyar D. ifadesinde 2015 ve 2016 yıllarında bilgisayarda oyun oynadığını ancak ne oyun oynadığını hatırlamadığını, herkesin oynayacağı oyunları oynadığını ancak oyun paylaşmadığını söylerken şüpheli Alptuğrul K. ise Knight Online isimli oyunu daha önce oynadığını hatırlamadığını, oyunu oynadıysa da herhangi bir usulsüz işlem yapmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

BİLİRKİŞİ RAPORU "MARKA İHLALİ" DEDİ



Dosyaya giren bilirkişi raporunda, Knight Online isimli bilgisayar oyununun FSEK kapsamında ''eser'' niteliğinde haiz olduğu, suç konusu bilgisayar oyununun şüpheli https://knightempire.online web sitesinde yayınladığı tespit edildiği, müştekinin mali haklarından olan umuma iletim hakkının ihlal edildiği, şüphelinin, müştekinin tescilli markalarının ayırt edici unsuru olan "KNIGHT" ibaresini tescil edilmiş haliyle ve tescile konu mal ve hizmet sınıfında kullanmış olduğu, bu durumun ortalama tüketici nezdinde şikayetçiye ait tescilli Knight Online World ve Knight Online markaları ile karıştırma ihtimali oluşturduğu kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcılık tüm deliller kapsamında şüphelilerin suçtan kurtulamaya yönelik ifade verdiğinin altını çizerek şüphelilerin üzerlerine atılı Manevi veya Mali Haklara Tecavüz suçunu işlediklerini açıkladı. Şüpheliler Alptuğrul K. ve Şiyar D.'ye ayrı ayrı 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.