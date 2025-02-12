Outbrain, Teads Satın Alımını Tamamladı: Birleşme, Açık İnternet için Tüm Kanallarda Sonuç Odaklı Bir Platform Oluşturuyor

Yeni Teads, seçilmiş ve özel medya ortamlarını güçlü, veri odaklı yaratıcı deneyimlerle buluşturacak premium açık internet için en büyük optimize edilmiş tedarik yollarından birini oluşturacak. Outbrain'in öngörü teknolojisi ve yapay zekâ optimizasyonu, birleşik şirketin tekliflerini daha da güçlendirecek. Reklamverenler artık tüm pazarlama hunisi boyunca tek bir iş ortağıyla somut sonuçlar elde edebilecek; farkındalık yaratmaktan satışa kadar entegre reklam çözümleri sunulacak.

Birleşik veri havuzu, gelişmiş bağlamsal, hedef kitle ve satın alma tabanlı hedefleme yeteneklerini destekleyerek, CTV deneyimlerini dijital anlara bağlayan ölçümlenebilir sonuçlar yaratacak.

Outbrain CEO'su David Kostman şu açıklamada bulundu:

"Bu yeni dönemin başlangıcından büyük heyecan duyuyorum. Bu dönüştürücü birleşme, reklamcılık sektöründeki büyük bir boşluğu dolduruyor: Markalaşmadan satın almaya kadar tüm ekranlarda sonuçları yöneten ölçeklenebilir bir uçtan uca platform oluşturuyoruz."

"Birlikte, her iki şirketin çok kanallı video markalaşma çözümleri ve performans reklamcılığı konusundaki derin uzmanlığını bir araya getirerek olağanüstü bir yeni şirket yaratıyoruz. Yeni Teads'in misyonu, pazarlamacılara daha iyi sonuçlar, medya sahiplerine sürdürülebilir değer ve tüketicilere üst düzey deneyimler sunan bir teklif ile kalıcı değer yaratmaktır. Outbrain ve Teads ekiplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum; onlar, reklamcılıkta büyük kategorilere öncülük etmiş ve on yılı aşkın süredir küresel lider şirketler inşa etmiş isimlerdir. Bizi bu noktaya getiren, onların yenilikçiliği ve adanmışlığıdır ve bizi daha da ileriye taşıyacak olan da yine bu ruh olacaktır."

Eş Başkan & Ticari Direktör Jeremy Arditi ise şunları ekledi:

"Açık internetin sunduğu keşfedilmemiş fırsatları ortaya çıkaran bir çözüm oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Güzel kreatif deneyimlere öncelik vererek, medya güvenini ve şeffaflığı sağlayarak ve anlamlı sonuçlar sunarak tüm paydaşlar için daha güçlü bir ekosistem yaratabileceğimize inanıyoruz."

Lipton Teas and Infusions Küresel Entegre Medya ve Performans Pazarlama Başkanı Sital Banerjee, birleşmeye dair şu yorumu yaptı:

"Teads ve Outbrain'in birleşmesi stratejik açıdan büyük anlam taşıyor. Hedef kitlelerimize yeni ve etkili yollarla ulaşma, tam pazarlama hunisi çözümleri sunma ve daha iyi iş sonuçları elde etme fırsatlarını keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Birleşik Şirketin Temel Güçleri

Birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte yeni Teads, iş ortaklarına şunları sunacak:

Üstün Medya Ortamlarında Büyük Ölçekte Erişim

Açık internetin %96'sına ulaşan erişim*

En doğrudan tedarik yolu "Jounce" tarafından derecelendirildi

10.000'den fazla medya ortamına doğrudan erişim

En büyük 4 OEM ve önde gelen yayın uygulamalarından birkaçıyla entegre olarak, benzersiz CTV ana ekran envanteri de dahil olmak üzere aylık 50 milyar CTV reklam fırsatına erişim

Dünya çapında birinci sınıf editoryal özelliklerle tescilli kod-sayfa ilişkileri, artımlı envantere erişim sağlama ve kapsamlı izleyici ilgisi ve etkileşim içgörüleri

Sonuç Odaklı Kreatif Çözümler

Veri odaklı, etkileyici yaratıcı çözümler, CTV'den editoryal içeriklere kadar marka anlarını birbirine bağlıyor

CTV kreatifleri özelinde, benzersiz reklam deneyimleri ile etkisi kanıtlanmış %74 daha yüksek dikkat süresi

50'den fazla premium marka ile stratejik ortaklıklar

Yapay Zekâ Destekli Tahmin Teknolojisi

Dakikada 1 milyar tahmin yapabilen +18 yıllık tahmin motoru

Her dakika, AI ve makine öğrenimi ile işlenen 4 milyar sinyal

50 canlı yapay zekâ modeli

Teads Omnichannel Graph temeline dayalı olarak genişletilmiş kapsamlı çok kanallı grafik

Bağlamsal ve hedef kitleye yönelik yetenekleri CTV ortamına genişleten özel bir araç olan Teads Omnichannel Graph (OG), Outbrain etkileşim, ilgi ve dönüşüm verileriyle daha da genişletilecek

Ekranlar arasında hedef kitlelere ilişkin anlayışı besleyen kapsamlı veri sinyalleri;

Dakikada 130.000 makale taranıyor

Ayda 500.000 CTV programı veriyle zenginleştiriliyor

Dakikada 1 milyar etkileşim ve bağlamsal sinyal işleniyor



* Kaynak: Comscore, Media Metrix, Aralık 2024 – Teads*

** Kaynak: Jounce 2024 SPO Analizleri – Teads Platformu

İşlem Detayları

Outbrain, Altice ve Teads, 1 Ağustos 2024 tarihinde duyurulan hisse satın alma anlaşmasını yeniledi. Güncellenen anlaşmaya göre, Outbrain toplamda yaklaşık 900 milyon dolar ödeme yapacak. Bu tutar, 625 milyon dolar peşin nakit ve 43,75 milyon Outbrain adi hisse senedinden oluşuyor (31 Ocak 2025 itibarıyla Outbrain hisse kapanış fiyatı olan 6,01 dolara göre yaklaşık 263 milyon dolar değerinde).

Yenilenen şartlara göre, ertelenmiş nakit ödeme veya dönüştürülebilir imtiyazlı hisse bileşeni bulunmamaktadır. Yeni anlaşma, gerekli borç finansmanı seviyesini önemli ölçüde azaltmış ve işlem yapısını sadeleştirmiştir.

Outbrain, işlemi mevcut nakit kaynakları ve Goldman Sachs Bank USA, Jefferies Finance LLC ve Mizuho Bank, Ltd. tarafından sağlanan 625 milyon dolarlık taahhütlü borç finansmanı ile finanse etmeyi planlamaktadır. Ayrıca, Outbrain Altice'e 43,75 milyon adet adi hisse senedi sağlayacak. Altice, Outbrain yönetim kuruluna iki üye atama hakkına sahip olacak ve kendisine ihraç edilen hisselerin oy kullanımı ve elden çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler ve kısıtlamalar içeren bir hissedar anlaşmasına tabi olacaktır.