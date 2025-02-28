Katlanabilir telefonlarda yeni deneyim yolculuğu başlasın!

Önceleri sadece inovatif yenilik olarak karşımıza çıkan katlanabilir ekranlar şu anda yeni bir kategori oluşturma hakkını elde ediyor. Yaşadığımız son deneyim bu konudaki fikrimizi değiştirmeye yetti. 2025 yılına kadar katlanabilir ekranlar için geçici bir heves gibi bakardık ama şimdi: Huawei Mate X6 için "Oldu bu" diyebiliyoruz.

Peki bu süreç nasıl gelişti. Huawei, 2019 yılında başlattığı katlanabilir telefon serisine yeni bir üye ekliyor: Huawei Mate X6. Bu yeni model, sadece katlanabilir bir telefon olmanın ötesine geçerek, ileri düzey fotoğrafçılık özellikleri, daha ince ve dayanıklı gövdesiyle gerçek bir amiral gemisi akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

HARİKA GÜZELLİKLERİ SLR KALİTESİNDE GÖRÜNTÜLEYİN

Eğer çocuğunuz o gün arkadaşlarıyla çamura bulanmak istiyorsa, bırakın keyfini çıkarsın diyebileceğiniz fotoğraflar oluşuyor. Öğlene doğru dik gelen ışığa rağmen Büyükada ormanlarında eşsiz bir fotoğraf deneyimi yaşıyoruz. Özellikle portre modunda SLR kalitesinde fotoğraflar çekiyorsunuz. Üstelik 4K ve 60 fps videolarla eşsiz anıları kaydetme ve yaklaşık 8 inç ekranda izleme şansı buluyoruz. Cihaz ayrıca "Hareketli Fotoğraf", "Birden Çok Pozlama" ve "Uzun Pozlama" modlarıyla fotoğrafçılık deneyimini daha da ileri taşıyor. Özellikle gece çekimlerinde F1.4 diyafram açıklığı sayesinde detayları kaybetmeden, aydınlık ve net fotoğraflar elde etmek mümkün hale geliyor.

KATLANIRKEN İNCELEN YENİ TASARIM

Huawei Mate X6, fütüristik bir tasarıma sahip olup, "Uzay Çağı Yörünge Tasarımı" ve "Nebula Dokusu" ile rakipsiz bir şıklık sunuyor. Bu malzeme, darbelere karşı üstün direnç sağlarken, cihazın hafifliğini korumasına da olanak tanıyor. Katlanabilir telefonların en büyük zorluklarından biri olan menteşe sistemini de geliştiren Huawei, Mate X6'da "Gelişmiş Çok Boyutlu Menteşe" teknolojisini kullanıyor. Yeni gömülü sürgü rayı yapısı sayesinde, menteşenin kalınlığı yüzde12, katlanmamış kalınlık ise yüzde14 oranında azaltılmış. Ayrıca menteşe, yüzde 27 daha fazla dayanıklılığa sahip 1900MPa ultra yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş. Ekran dayanıklılığı konusunda da Huawei, Kunlun Glass 2. Nesil ile büyük bir yenilik sunuyor. Bu teknoloji sayesinde ekran, düşmelere karşı 25 kat daha dayanıklı hale getirilmiş. İç ekranın dayanıklılığı ise karbon fiber iç plaka ile artırılmış ve deformasyon direnci yüzde 65 yükseltilmiş.

Batarya ve Şarj Performansı

Ekran katlanınca pil performsı düşmüyor. Mate X6, 5110 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor. 66W kablolu Huawei SuperCharge ve 50W kablosuz şarj desteği ile hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edilebiliyor. Ayrıca cihaz, IPX8 sertifikası sayesinde 2 metreye kadar suya dayanıklı hale geliyor. Huawei Mate X6, sadece bir katlanabilir telefon değil; dayanıklılığı, gelişmiş kamera teknolojileri ve yenilikçi kullanıcı deneyimi ile bir amiral gemisi model olarak konumlanıyor. Teknoloji dünyasında çığır açan bu model, hem tasarım hem de fonksiyonellik açısından kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Mate X6, Huawei'in katlanabilir telefon teknolojisindeki farklı deneyimi 4 farklı kritere göre ortaya koyuyor.

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1 Yenilikçi Tasarım ve Dayanıklılık

Huawei Mate X6, Diamond-Cut işçiliği ve Uzay Çağı Yörüngesi tasarımıyla dikkat çekiyor. 550MPa akma mukavemetine sahip havacılık sınıfı alüminyum orta çerçeve, Gelişmiş Çok Boyutlu Menteşe ve Karbon Fiber İç Ekran Plakası gibi özelliklerle ultra dayanıklı bir yapı sunuyor. 2. Nesil Kunlun Glass ile ekran koruması da bir üst seviyeye taşınıyor.

2 Üstün Kamera Performansı

Mate X6, fotoğrafçılık tutkunları için birçok yenilik sunuyor. Ultra Chroma Kamera, Telefoto Makro Kamera ve Ultra Diyaframlı Kamera gibi özelliklerle, kullanıcılar her türlü çekim senaryosunda mükemmel sonuçlar elde edebiliyor. Özellikle, 48 MP Telefoto Makro Kamera ve 50 MP Ultra Diyaframlı Kamera, yakın çekimlerde ve gece fotoğrafçılığında etkileyici performans sergiliyor.

3 Yenilikçi Kullanıcı Deneyimi

Mate X6, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan özelliklerle geliyor. Canlı Çoklu Görev özelliği sayesinde kullanıcılar, aynı anda üç uygulamayı çalıştırabiliyor ve ekranı genişleterek daha verimli bir deneyim yaşayabiliyor. Süper Sinyal teknolojisi, zayıf sinyal alanlarında bile stabil bir bağlantı sağlıyor.

4 Eğlenceli ve Etkileşimli Özellikler

Mate X6, Emoji Çarpışması ve Hava Çemberleri gibi eğlenceli özelliklerle de dikkat çekiyor. Emoji Çarpışması, kullanıcıların emojilerle etkileşime girmesine ve eğlenceli görsel efektler oluşturmasına olanak tanıyor. Hava Çemberleri ise, kullanıcıların akıllı telefonlarının kilidini açmadan anında oyun oynamalarını sağlıyor.

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Kullanıcı Deneyimi Hikayesi: Mate X6 ile Günlük Yaşamda Devrim

Huawei Mate X6, sadece bir telefon değil, günlük yaşamın her anını daha keyifli ve verimli hale getiren bir teknoloji harikası. İster iş ister eğlence olsun, Mate X6 her durumda kullanıcılarına en iyi deneyimi sunuyor. Ben sürekli toplu taşıma özellikle deniz yolunu kullanan bir İstanbul sakini olarak yaşadığım deneyimi şöyle anlatabilirim.

Sabah Rutini

Sabah Paşabahçe Vapuru ile bazen doğrudan Kabataş'a gidiyorum. Güne başlarken, Mate X6'nın Canlı Çoklu Görev özelliği sayesinde e-postalarımı kontrol ederken aynı anda haberleri okuyabiliyor ve kahvemi yudumlarken favori podcast'imi dinleyebiliyorum. Ekranı genişleterek, tüm bu işlemleri aynı anda yönetmek hiç olmadığı kadar kolay. Hale geldi.

Marmaray'da boğazın ortasında

Metroda geçen yolculuğumda, veya Marmaray ile boğazın altından geçerken Mate X6'nın Süper Sinyal teknolojisi sayesinde internet bağlantım hiç kesilmiyor. Yer altı garajında bile video izlemek sorun olmuyor. Ayrıca, yer üstüne çıktığında Telefoto Makro Kamera ile metroda gördüğüm ilginç detayları yakından çekebiliyorum.

Öğle yemeğinde pazar dönercisi

Öğle yemeğinde, Ultra Diyaframlı Kamera ile yemeğimin fotoğrafını çekiyorum. Tabak değil, Erenköy'de Perşembe günleri pazarda kurulan Emin Usta'nın döneri efsane. Lavaş ve turşumu alıp dönerciye gidiyorum. F1.4-F4.0 arasında ayarlanabilir diyafram sayesinde, yemeğimin her detayı net ve canlı bir şekilde fotoğraflanıyor. Öğlen saatlerinde uğrayacaksanız kuyruğun uzun olduğunu söyleyelim.

Kayıkhanede gün batımı benzersiz

Akşamüstü parkta yürüyüş yaparken, Uzun Pozlama özelliği ile hareket halindeki insanları ve doğayı fotoğraflıyorum. Bu özellik sayesinde, kalabalık ortamlarda bile ana karakteri ön plana çıkararak etkileyici fotoğraflar çekebiliyorum. Eve erken dönünce kayıkhaneye iniyoruz. Deniz kenarında sahilde taşları yakından çekimlerini yapıyorum. Üstelik minik ejderhamın gün batımı fotoğrafları benzersiz kareler yakalamamı sağlıyor

Gece Fotoğrafçılığı ve mimoza zamanı

Mimozaların akşam güzelliği başka. Şubat ayı Büyükada'da mimozalar muhteşem gün batınlarına neden oluyor.Akşam evde dinlenirken, Emoji Çarpışması ve Hava Çemberleri gibi eğlenceli özelliklerle vakit geçiriyorum. Emoji Çarpışması ile duygularımı ifade ederken, Hava Çemberleri ile basketbol topunu sepete atma heyecanını yaşıyorum.

Büyükada sahilinde gece yürüyüşünde, Mate X6'nın gece modu ile şehrin ışıklarını fotoğraflıyorum. Ultra Diyaframlı Kamera, karanlıkta bile parlak ve net fotoğraflar çekmemi sağlıyor. Ayrıca, Birden Çok Pozlama özelliği ile gece manzarasını daha yaratıcı bir şekilde yakalıyorum.

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Fark yaratan ekran ve kapsama alanı gücü

Huawei Mate X6'nın dış ekranı 6,45 inç boyutunda ve 2440 × 1080 çözünürlüğe sahipken, iç ekranı ise 7,93 inç büyüklüğünde ve 2440 × 2240 çözünürlüğe sahip. Her iki ekran da 1-120Hz LTPO 2.0 uyarlanabilir yenileme hızı sunarak, enerji verimliliği sağlarken, en akıcı görsel deneyimi sunuyor.

Cihaz, yenilikçi kullanıcı deneyimiyle de öne çıkıyor. Live Multi-task özelliği sayesinde, ekran açıldığında aynı anda üç farklı uygulama çalıştırılabiliyor. Kullanıcılar, bölünmüş ekran modunda çalışırken, istedikleri uygulamayı büyütebilir ve diğer iki uygulamayı eş zamanlı olarak kullanabilirler.

Sinyal gücü konusunda da önemli geliştirmeler yapılan Mate X6, zayıf sinyal bölgelerinde dahi güçlü bağlantı sunan "Süper Sinyal" teknolojisine sahip. Metro, otopark, asansör gibi zayıf sinyal alanlarında dahi istikrarlı bağlantı sağlıyor.

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Doğada 100 kaplan gücünde kamera

Kameranın performansına özel bir yer ayırmak şart. Büyükada'da ormanda yürüyüş yaparken Huawei Mate X6, kamera sisteminde de iddialı bir duruş sergiliyor. Ultra Chroma Kamera, Ultra Diyaframlı Kamera ve Telefoto Makro Kamera kombinasyonu ile profesyonel seviyede fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Ultra Chroma Kamera, yüzde120 daha doğru renk üretimi sağlayan gelişmiş spektrometre ölçümleri ile gerçekliği yakalamada iddialı. Yani güneş ışığı dik ya da eğimli gelse de renkleri bozmasına izin vermiyor.

50MP Ultra Diyaframlı Kamera, F1.4-F4.0 arasında 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframa sahip. Düşük ışıkta mükemmel performans gösterirken, portre çekimlerinde derinlik etkisini artırıyor. Karanlıkta da fark etmiyor. Hareket halinde olsalar bile anı yakalamanızı sağlıyor.

48MP Telefoto Makro Kamera, 4x periskop optik yakınlaştırma ve 2.5 cm makro çekim desteği sunarak, hem uzaktaki hem de çok yakındaki nesneleri detaylarıyla yakalamayı sağlıyor.

HUAWEI'DE GBOX İLE TÜM GOOGLE PLAY UYGULAMALARI EMRİNİZDE

Aradığınız tüm uygulamalara AppGallery üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. HUAWEI telefonlarla diğer Android telefonlar arasındaki tek fark, Google Play Store'un ön yüklü gelmemesidir. Aşağıdaki basit adımları izleyerek Google Play Store'u kurabilir ve dilediğiniz uygulamaları özgürce kullanabilirsiniz:

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* Google Play simgesine basılı tutarak bir kısayol oluşturun. Böylece ana ekrandan Play Store'a doğrudan erişebilir, tüm uygulamaları sorunsuzca kurabilirsiniz.

Google servislerini (örneğin "Google ile Giriş" veya arka planda çalışan hizmetler) kullanabilmek için, MicroG adlı köprü yazılıma ihtiyacınız vardır. Örneğin:

AppGallery'den WhatsApp'ı indirirken, kurulum sırasında beliren "MicroG servislerini de kur" uyarısını onaylayın. Bu sayede WhatsApp gibi uygulamalarda Google ile Giriş gibi özellikleri sorunsuzca kullanabilirsiniz. Tüm bu işlemlerle birlikte HUAWEI cihazınızda dilediğiniz uygulamaya, Google hizmetine ve oyunlara rahatlıkla erişebilirsiniz.