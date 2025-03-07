İnternete her an bağlı ’Ultra’ yaşam yola çıktı

Kamera yutmuş akıllı telefon, ağa bağlı yapay zeka teknolojisini kullanan ev ve mobilite cihazları ve rekorlar kıran elektrikli araç Xiaomi'nin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te öne çıkardığı başlıklardı. Leica ile işbirliğinin olgunluk ürünü haline gelen Xiaomi 15 serisi, yapay zekalı ağa bağlı cihazları ve Ultra modeline adım atan SU7 serisi elektrikli aracı ile etkinliğin en çok dikkat çeken markalarından biri oldu.

Kesintisiz bağlantı ve akıllı entegrasyon sayesinde kullanıcıların cihazlarıyla etkileşim biçimini devrim niteliğinde değiştiren Xiaomi, bu yıl kongrede geliştirilmiş "İnsan x Araba x Ev" akıllı ekosistemini tanıtıyor. "Xiaomi olarak inovasyona yaklaşımımızın odağında insanlar bulunuyor" diyen Xiaomi Uluslararası İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, sözlerine şöyle devam etti: "Ürünlerimizi, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutarak tasarlıyoruz.

İnsan x Araba x Ev akıllı ekosistemimiz, bu misyonumuzu yansıtıyor. Kişisel cihazları, araçları ve yaşam alanlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak yeni bir bağlantılı zeka standardı oluşturuyoruz."

100 YILLIK MARKA İLE İŞBİRLİĞİ

Xiaomi'nin MWC 2025 standında, yeni Xiaomi HyperOS 2 ile güçlendirilen Xiaomi 15 Serisi ve Xiaomi Pad 7 Serisi'nin yanı sıra, çok çeşitli gelişmiş AIoT cihazları ve ev aletleri uluslararası arenada ilk kez sergileniyor. Katılımcılar, Xiaomi Görsel Teknolojiler alanında mobil görüntülemenin sınırlarını zorlayan yeniliklerin yanı sıra, 100'üncü yılını kutlayan Leica'nın efsanevi optik teknolojisinin Xiaomi akıllı telefonlara entegrasyonunu daha yakından inceliyor. Xiaomi, etkinlikte ayrıca akıllı mobilite yolculuğundaki en ileri performans ve yeniliği temsil eden Xiaomi SU7 Max ve kısa süre önce tanıtılan Xiaomi SU7 Ultra gibi elektrikli araçlarını da sergiliyor.

BAĞLANTILI ZEKA GELECEĞİ

Xiaomi'nin "İnsan x Araba x Ev" akıllı ekosistemi, geçtiğimiz yıl boyunca bağlantılı zeka alanında büyük bir gelişim gösterdi.

Kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlayarak gelişmiş teknolojilerden yararlanan bu ekosistem, tercihleri tahmin eden, öğrenen ve yanıt veren kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Ziyaretçiler, Xiaomi'nin standındaki Akıllı Yaşam alanında, kişisel cihazların, elektrikli araçların ve geniş bir AIoT ürün yelpazesinin modern yaşamı nasıl dönüştürdüğünü keşfetme şansı buluyor.

Uluslararası arenada ilk kez tanıtılacak Xiaomi HyperOS 2, akıllı sistem tasarımında büyük bir sıçrama yapıyor. Xiaomi HyperCore ile desteklenen bu altyapı, 3.000'den fazla mühendis tarafından 25.000

Senaryo analiz edilerek geliştirildi. Sistem, mikro mimari zamanlayıcı, dinamik bellek yönetimi ve Storage 2.0 gibi yenilikçi teknolojiler sunarak uygulamaların daha hızlı açılmasını, güç tüketiminin azalmasını ve zorlu koşullarda bile akıcı bir performans sağlanmasını mümkün kılıyor. Xiaomi HyperConnect ise cihazlar arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyor; çift kamera akışı, "Home Screen+" ve çapraz platform uyumluluğu gibi özellikler kullanıcı deneyimini benzersiz hale getiriyor.

Elektrikli araçla Ultra keyifli yolculuk

Xiaomi, elektrikli araç (EV) sektöründe 11 ayda 180 bin SU7 serisi satarak sektördeki herkesi şaşırttı. Marka şimdi SU7 Ultra serisiyle çıtayı biraz daha yükseltiyor. Aslında mobil telefonlar için tasarladığı deneyimi mobilite platformuna da taşıyan şirket otomotiv dünyasının da ezberlerini bozmaya devam ediyor. Xiaomi SU7 Serisi, Aralık 2024'te aylık 25.000 adedin üzerinde teslimat gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılı boyunca 135 binden fazla araç teslim edilirken, Xiaomi 2025 için 300 bin teslimat hedefi belirledi.

Üretim kapasitesini ve satış ağını artıran Xiaomi, 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla Çin genelinde 58 şehirde 200 satış merkeziyle faaliyet gösteriyor. Xiaomi MWC 2025 standında yer alan olan tüketici versiyonu Xiaomi SU7 Ultra, üstün performansı ve şıklığı birleştiriyor. Model, profesyonel yarış pistlerinden şehir içi sürüşlere kadar her koşulda mükemmel bir deneyim sunmak için tasarlandı.