Spor yaparken tehditlere karşı uyanık olmayı unutma

Yağmur altında koşarken veya bisiklet sürerken müziğinizi dinlerken aynı zamanda çevrenizde olup biteni duymak, güvenliğiniz için kritik bir detay. Spor yaparken dikkatinizin dağıldığı anlarda yaklaşan bir tehlikeyi fark edememek büyük risk oluşturabilir. İşte tam da bu noktada, HUAWEI FreeArc spor kulaklıkları devreye giriyor. Açık kulak tasarımı sayesinde hem en sevdiğiniz müziğin tadını çıkarabilir hem de çevresel sesleri duyarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Her Hava Koşuluna Uygun, Hafif ve Konforlu

HUAWEI FreeArc, sadece 8,3 gram ağırlığıyla neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif bir yapıya sahip. Esnek ve dayanıklı S şekilli kulak kancası ile en yoğun antrenmanlarda bile yerinden oynamadan kulakta sabit duruyor. Yağmurlu bir günde açık havada koşarken veya bisiklete binerken, silikon kaplamalı yüzeyi sayesinde uzun süreli kullanımda bile rahatsızlık vermiyor.

IP57 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, FreeArc'i her ortam için ideal bir spor arkadaşı haline getiriyor. Yağmur altında antrenman yaparken kulaklığınızı çıkarmak zorunda kalmadan müziğinize devam edebilirsiniz.

Her Ortamda Konuşulanları Net Duyun

Kablosuz kulaklığın birincil hedefi müziği keyifle dinlemek kadar konuşulanları net duymaktan geçiyor. FreeArc, 17x12 mm yüksek hassasiyetli sürücüsü ve Dinamik Bas Algoritması (DBA) sayesinde her nota detayını kristal netliğinde aktarıyor. Özel Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması, farklı ses seviyelerinde dengeli ve tatmin edici bir müzik deneyimi sunuyor.

Telefon görüşmeleri için ise AI Crystal-Clear Calling teknolojisi kullanılıyor. Çift mikrofon dizilimi ve Üçlü Gürültü Engelleme Sistemi, yoğun trafikte bisiklet sürerken veya rüzgârlı bir havada koşarken bile sesinizin net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.

Uzun Pil Ömrü ve Çift Cihaz Bağlantısı

HUAWEI FreeArc, tek şarjla 7 saat kesintisiz müzik dinleme süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte bu süre 28 saate kadar çıkıyor. Üstelik sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik ek kullanım sağlanabiliyor.

Aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde, telefona gelen bir çağrıyı yanıtlarken bilgisayardaki müziğinize ara vermeden devam edebilirsiniz.

Özgürlüğü Hissedin, Güvende Kalın

Yağmur, rüzgâr, yoğun antrenman… Ne olursa olsun, HUAWEI FreeArc, spor yaparken konforu ve güvenliği bir arada sunuyor. Açık kulak tasarımı sayesinde çevresel ses farkındalığını koruyarak spor sırasında veya hareket halindeyken mükemmel bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Tüm Android, iOS ve Windows cihazlarla uyumlu olan FreeArc, zorlu antrenmanlar için en iyi spor kulaklığı alternatiflerinden biri olmaya aday!

Kuğınıza küpe olacak 3 temel özellik

Spor yaparken kullanacağınız bir kablosuz kulaklıkta 3 temel özellik kaçınılmaz. Birincisi tasarımı ve hafifliği, ikinicisi pil ömrü ve çoklu cihaz bağlantısı, son olarak da çevredeki tehditlerin farkında olmanızı sağlayan açık kulaklık tasarımı

TASARIM VE KULLANICI DENEYİMİ

Spor yaparken yorgunlukla birlikte dikkatiniz dağılabilir ve kulaklığın rahatsız etmesi, performansınızı olumsuz etkileyebilir. HUAWEI FreeArc, 8,3 gram hafifliği ve ergonomik kulak kancası (earhook) tasarımıyla, en yoğun antrenmanlarda bile rahatlık sağlıyor. Silikon kaplamalı yüzeyi, uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık hissi yaratmıyor. Bu sayede, spor yaparken veya günlük aktivitelerinizde kulaklığı neredeyse hissetmiyorsunuz.

PİL ÖMRÜ UZUN ÇİFT CİHAZA BAĞLANIYOR

Spor yaparken veya yağmurlu havada yürürken, kulaklığın pil ömrü büyük önem taşır. HUAWEI FreeArc, 7 saat kesintisiz müzik dinleme süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte bu süre 28 saate kadar çıkıyor. Üstelik 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik ek kullanım sağlanabiliyor. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde, telefonda gelen bir çağrıyı yanıtlarken bilgisayardaki müziğinize ara vermeden devam edebilirsiniz.

GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTAN AÇIK TASARIM

Bisiklete binerken veya koşu yaparken, yaklaşan tehlikelere karşı tetikte olmak hayati önem taşır. Kapalı kulaklıklar, çevresel sesleri engelleyerek kullanıcıları tehdit altında bırakabilir. Özellikle Türkiye'de ters yönden gelen araçlar veya ani sesler, spor yapanlar için ciddi riskler oluşturabilir. HUAWEI FreeArc, açık kulak tasarımı sayesinde çevresel ses farkındalığını koruyarak, hem müzik keyfi yaşamanızı hem de güvende kalmanızı sağlıyor. Bu özelliğiyle, "açık kulaklıklar hayat kurtarır" sözünü haklı çıkarıyor.