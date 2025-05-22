Sağlıklı yaşam ve spor asistanı kolunda

Büyükada'dan başlayan yürüyüşe vapurda sakinlik ve sağlık ölçümlerini yaparak güne başladık. Bileğimize Huawei Watch 5'in sunduğu sağlık ve spor asistanını olarak taktık. Vapurda, balkonda dinlenirken sağlık ölçümlerini yaptık. Vapura kadar uzanan yolda yüzlerce adım attık. Bostancı sahiline uzanan yolculukta bütün adaları dolaşırken sadece manzaraya değil, saatin sunduğu yeniliklere de hayran kaldık.

30 SANİYE BASILI TUT VE 1 DAKİKADA ÖLÇ

Yürüyüşe başlamadan önce, Watch 5'in "Health Glance" özelliğiyle günün ilk sağlık taramasını gerçekleştirdim. X-TAP sensörüne 30 saniye basılı tutarak başlattığım ölçümle birlikte nabız, oksijen seviyesi (SpO₂), stres düzeyi, ECG, uyku solunumu, arteriyel sertlik, cilt sıcaklığı gibi birçok göstergenin dakikalar içinde analiz edildiğini görmek, bu saatin adeta bilekte taşınan bir sağlık kabini olduğunu kanıtladı.





Büyükada'da yürüyüş modunu aktifleştirerek adım attım. Saat, "Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi" ve çevrimdışı renkli haritalar sayesinde, sık ağaçlı ve yüksek binalarla çevrili alanlarda bile konumumu milimetrik doğrulukla izledi. Bostancı sahiline doğru yönelirken, saat üzerindeki haritadan rotamı görsel olarak takip edebilmek büyük rahatlık sağladı.

TELEFONU TAŞIMANA GEREK YOK

Telefonumu evde bırakarak çıktığım yürüyüşte, Watch 5'in eSIM desteği sayesinde gelen çağrıları doğrudan saatten cevapladım. Hatta yürüyüş esnasında müzik dinlemek için cep telefonuna gerek kalmadan saat üzerinden doğrudan çevrimiçi bağlantıyla Spotify oynatabildim. Bu özellik, özellikle hafif yürüyüşlerde ya da spor sırasında telefon taşımayı sevmeyenler için büyük avantaj.

Yürüyüş güzergâhım boyunca güneş zaman zaman sert açıyla yüzüme vurdu. Ancak Watch 5'in 3000 nit parlaklığa sahip safir cam ekranı, güneş ışığı altında bile ekranı rahatça görmeme olanak tanıdı. %82.5 ekran-gövde oranı ise görsel akıcılığı zirveye taşıyor.





TEMASSIZ KONTROL EDİN

Test ettiğim model olan 46 mm Titanyum kasa – Mor renk, hem şıklık hem sağlamlık anlamında fark yarattı. Hafifliğiyle uzun yürüyüşlerde bile bilekte unutulacak kadar konforluydu. Aynı zamanda suya, tere ve dış etkilere karşı dayanıklı yapısıyla saat, yaz kış kullanıma uygun.

Yürüyüş sırasında telefonuma gelen bir aramayı sadece baş parmağımı ve işaret parmağımı kaydırarak cevaplayabilmek, etkileşimi daha da pratikleştirdi. Bu özellik, spor sırasında ya da ellerin dolu olduğu anlarda fark yaratıyor.

SAĞLIK İÇGÖRÜSÜ VE REHBERLİK

Yürüyüş sonrası Huawei Sağlık uygulamasına göz attığımda, sadece adım sayısı değil; dinlenme kalp atış hızı, kalori, stres seviyesi ve uyku kalitesi gibi detayları da içeren kapsamlı bir sağlık raporuyla karşılaştım. Saatin uzun vadeli analiz kabiliyeti, sağlığı proaktif şekilde izlemek isteyen herkes için büyük bir destek.

SAAT DEĞİL HAYAT ASİSTANI

Büyükada - Bostancı hattında HUAWEI Watch 5 ile geçirdiğim bu birkaç saatte, saatin yalnızca bir aktivite takipçisi değil, sağlık asistanı, navigasyon cihazı ve stil tamamlayıcısı olduğunu net şekilde hissettim. Premium malzeme kalitesi, sezgisel arayüzü ve yapay zekâ destekli sağlık içgörüleri ile Watch 5, özellikle açık hava sporlarını sevenler ve sağlık takibini ciddiye alanlar için mükemmel bir seçenek.