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2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan 2 formül

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusu yanıt ararken 2 formül öne çıktı. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret ile en düşük emekli maaşı için değerlendirmeler başladı. Asgari ücret için yüzde 28-30'luk bir artış gündemde. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret öncesi iktidar kanadında da hazırlıklar başladı. İlgili bakanların ve ekonomi kurmaylarının katılımıyla yapılan toplantılarda konunun ele alındığı bildirildi. İşte son dakika asgari ücret 2025 zammı haberinin detayları!

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 27.10.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 06:34
2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan 2 formül

SON DAKİKA! Asgari ücret için değerlendirmeler başladı. Ekonomi yönetimi yüzde 25, AK Parti yönetimi ise 28-30 artış öngörüyor. Ortaya çıkacak tablo ile ilgili etki analizleri yapılıyor. Emekli zammı da enflasyona göre şekil alacak.

2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan 2 formül

İktidar, hem işveren hem de işçinin mağdur edilmeyeceği, aynı zamanda enflasyonu da tetiklemeyecek bir oran üzerinde duruyor.

2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan 2 formül

Bunun için hangi oranda artış sağlanırsa nasıl bir tablo ortaya çıkacağına yönelik etki analizleri yapılmaya başlandı. Asgari ücretin, geçen yılki enflasyon oranına göre mi yoksa 2025 enflasyon beklentisine göre yapılması gerektiği tartışılıyor.

2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan 2 formül

Ekonomi yönetiminin yüzde 25'lik bir artış üzerinde durduğu belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, asgari ücretin sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakereler sonucu belirleneceğini hatırlatıp ve tüm tarafların rekabet gücünü koruma konusunda duyarlı davranacağına olan inancını dile getirdi.

2025 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan 2 formül

AK PARTİ YÜZDE 28-30

AK Parti'de asgari ücret için yüzde 28-30 aralığı değerlendiriliyor. AK Parti kaynakları, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" dediler.

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