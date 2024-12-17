TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihi ve şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde detaylar merakla bekleniyor. 81 ilde yeni konutlar inşa edilirken 2+1,3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunuluyor. İhalenin tarihlerinin ilan edilmesinin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl ödenecek?