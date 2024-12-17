Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihi ve şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde detaylar merakla bekleniyor. 81 ilde yeni konutlar inşa edilirken 2+1,3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunuluyor. İhalenin tarihlerinin ilan edilmesinin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl ödenecek?

Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:15
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca başlatılan TOKİ 250 bin sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük fırsatlar sunuluyor. 2+1,3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle her bütçeye ödeme koşuluyla alıcılarla buluşacak. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, nereden yapılır, şartları neler?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

TOKİ 250 BİN KONUT İHALE TARİHLERİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

İL İL TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

81 İLDE GERÇEKLEŞECEK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU 2025: TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, kimler yararlanabilir?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

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