Ayvalık’ta lezzet keşfi

Bu hafta istikametimiz Kuzey Ege
. Ayvalık
'ı keşfetmeye gidiyoruz. En sıcak havada bile buz gibi denizinde serinlemeye... Gece pazarından deniz kıyafetleri, şortlar almaya... En önemlisi de enfes lezzetlerini tatmaya gidiyoruz.
"Çok kalabalık oldu, artık gidilmez." diyorlar. Bunu diyenler bir de Alaçatı sokaklarına keşke uğrasalar. Cunda'daki kalabalıktan sıkılırsanız kendinizi atacağınız pek çok sessiz nokta var oysa ki. Örneğin kaçın Altınova'ya, huzurun tadına varın. Spotta bahsettiğim gece pazarı da Altınova'da kuruluyor. Her akşam var üstelik.
Yiyecek-içecek değil ama takı-kıyafet ve ev eşyası almak için iki tur atın. Sonrasında yıldızları seyredebilirsiniz. Işık kirliliği yok Altınova'da. Yıldızların bu kadar parlak göründüğü başka neresi var bilmiyorum. Ama Altınova'da gece şezlonga yatıp gökyüzünü seyre dalmak mutlaka yapmanız gerekenler arasında.
Ama tatil bahane yemekler şahane misali lokantalarını keşfetmeye çıkıyoruz. Papalina tadacağız, kara dikene (deniz kestanesi) limon sıkıp yiyeceğiz. O halde lezzet turumuz başlasın.Ayvalık'ın leziz mekanlarına bir göz atalım... Lezzet Diyarı:
Cunda Adası'nın en leziz mekanlarından biri. Şefi ve sahibi Ali Usta. Şu meşhur aquadesi (kum midyesi) sarımsak sosuyla hazırlayıp servis ediyorlar. Beğendili ahtapotu da en beğenilen yemeklerinden biri. Kara dikeni de denemeyi unutmayın. Bay Nihat:
Fiyatları çok eleştiri konusu. "Popüler oldu, fiyatları şişirdi" diyorlar. Yine de meze konusunda üstüne tanımam. 1978 yılından beri açık. Mekanın alameti farikası deniz börülcesi. Lakerdası da enfes. Ayna:
Ayvalık'ta modern dekorasyonu ve yemekleriyle dikkat çeken bir mekan Ayna. Akdeniz ve Girit mutfağından lezzetler sunuyor. Menüsünde asma yaprağında sardalya, rokalı karides makarna, balık saganaki gibi lezzetler var. Tik Mustafa'nın Yeri:
Mustafa'nın tiki 36 yıldır tek tek masaları dolaşıp konuklarla ilgilenmesinden geliyor. Mezeleri enfes, fiyatları uygun. Çalan müzikler de çok keyifli. Taş Kahve:
Ayvalık'ta merkezde bir kahve içmek için mutlaka uğranması gereken bir yer. 150 yıldır meşhur koruk şerbeti servis ediyor. Duvarlarında tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Eski fotoğraflar ve tablolar asılı. Güler Tatlıhanesi:
Sakızlı kurabiye de zeytinyağı gibi Ayvalık'ın alameti farikalarından. Çarşı girişinde keşfetmeniz gereken bir durak da Güler Tatlıhanesi. Alaçatı'daki İmren neyse burası da öyle. Sakızlı kurabiyenin tadına mutlaka bakın hatta paket paket alıp eve dönerken de eşe dosta getirin. Lal Girit Mutfağı:
Ayvalık'ta yapılması gerekenlerden biri de meze-balık keyfi. Bunun için benim favori adresim Cunda'daki Lal Girit Mutfağı. Kabak çiçeği dolması, Girit usulü börülce, yoğurt sosuyla servis edilen kırmızı biber dolması enfes. Burada balık dışında fırında kuzu kol gibi tatlar da var. Ama sardalyanın yavrusu olarak da geçen papalinayı tatmadan kalmayın. Sadece tavası yapılıyor. Ama oldukça hafif. Cafe Caramel:
Haydi biraz da Fransız takılalım. Hem bir tatlıcı dükkanı hem de bir antika mağazası Cafe Caramel'e uğrayalım. Eskiciler Sokağı'nda yer alıyor. Dışı pembe, içi mavi bir yer. İçeride pek çok süs eşyası ve dekorasyon objesi satılıyor. Alışverişten acıkınca da meşhur mozaik pastasının tadına bakabilirsiniz. Orman meyveli irmik helvasının da pek çok müdavimi var. Deniz Yıldızı Restaurant:
Ayvalık merkezde denize sıfır konumda bir restoran. Huzurlu, sakin ve fiyatları oldukça makul. Gitmeden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Mezeleri ve balıkları oldukça iyi pişiriyorlar. UÇAKLARA DAİR HER ŞEY
Sürekli uçakla seyahat ediyorum. Ama son birkaç aydır uçak korkusu sardı beni. Kendimi rahatlatmak için sık sık uçuş videoları izliyorum, uçaklarla ilgili paylaşımlar yapan instagram hesaplarını takip ediyorum. En beğendiğim hesap 84 bin takipçisi olan Eric'in airside_eric hesabı. Uçakların kalkış ve inişlerine dair videolar paylaşıyor. Aynı zamanda havayolu şirketi, uçağın modeli hakkında da bilgiler veriyor. Uçaklarla ilgileniyorsanız takip edin derim.