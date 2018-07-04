Japonya vizesi nasıl alınır?

JAPONYA VİZESİ NASIL ALINIR ?

Japonya Seyahati gerçekleştirecek olanlar, Türkiye ile Japonya devleti arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmaları gereğince Japonya vize işlemlerinde muaftır. 180 gün içinde 90 gün ikamet izni bulunurken TC vatandaşları Japonya'ya her girişlerinde sadece 30 gün ikame hakkına sahiptir.

Söz konusu Japonya seyahati Japonya'da bir Japonya turu, Japonya gezileri ve Japonya'da bulunan herhangi bir kişiyi ziyaret etmeden Japonya seyahatinde bulunacak olan Türkiye vatandaşlarının Japonya ziyaret vizesi için davetiye yazısı,Japonya vize başvuru formu, Japonya ziyaret vizesi için gerekli evraklar ve Japonya vize ücreti, Japonya turistik vizesi için Japonya otel rezervasyonu ve Japonya uçak bileti rezervasyonu gibi prosedürlerde bulunmalarına gerek yoktur.Japonya 14 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Japonya arasında vizelerin karşılıklı kaldırılması neticesinde Japonya, 14 Mayıs 2012'den beri Türkiye Vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerden biridir.

Türkiye vatandaşları 14 Mayıs 2012'den itibaren Japonya seyahatlerini Japonya vizesi almadan gerçekleştirebileceklerdir.



Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti resmi pasaportu olan yeşil pasaport, gri pasaport ve kırmızı pasaport sahibi kişilerde yine Japonya vize işlemlerinden muaftır.



Japonya seyahatinde bulunacak olan Türkiye vatandaşları Japonya ile Türkiye devleti arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmaları gereğince Japonya vizesinde muaftır.



Türkiye vatandaşları gerçekleştirecek oldukları Japonya seyahatleri için Japonya vize işlemlerinde bulunmalarına gerek yoktur. Türkiye vatandaşları Japonya seyahatleri için sadece toplam 180 gün içinde 90 gün ikamet izni bulunurken TC vatandaşları Japonya'ya her girişlerinde sadece 30 gün ikame hakkına sahiptir.



Söz konusu Japonya seyahatiniz 30 günden daha uzun süreye tekabül etmesi halinde Japonya vizesi alımı zorunludur.



TC vatandaşları almış oldukları Japonya vizesi ile sadece turistik bir faaliyet yürütebilirken aynı zamanda Japonya'da iş görüşmesine katılabileceklerdir.



Vize muafiyeti anlaşmaları neticesinde Türkiye vatandaşları, Japonya vizesi,Japonya vize işlemleri, Japonya vize başvuru formu, Japonya vizesi için gerekli evraklar, Japonya vize ücreti gibi Japonya vize prosedürlerinde bulunmalarına gerek yoktur. Japonya, Türkiye vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler kervanına katılmıştır.



Japonya vize muafiyeti kısa süreli Japonya vizeleri için geçerli olan bir uygulamadır.Japonya seyahatiniz kısa süreli bir seyahat içeriğine sahip olmaması halinde Japonya Konsolosluğu İstanbul veya Japonya Büyükelçiliği Ankara'ya başvuru yapılmalıdır.