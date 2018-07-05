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'ye nasıl bulunur?

ne kadar soğuk ve kasvetli bir havaya sahip olsa da altında yatan eşsiz mimarisi, ünlü kişlikleriyle ve tarihiyle görülmeye değer bir şehir.. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesin merak ettiği nasıl bulurum sorusu oluyor. Eğer gündeminizde İngiltere seyahati varsa bu habere göz atmanızı tavsiye ederiz...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 17:37
İngiltere'ye ucuz uçak bileti nasıl bulunur?

herkesin çeşitli sebeplerle ziyaret etmeyi hayal ettiği bir ülke.

İNGİLTERE'YE UCUZ UÇAK BİLETİ NASIL BULUNUR?

En ni bulmak için en doğru rezervasyon zamanlarını analiz eden, çeşitli havayolu firmalarının yayınladıkları raporlar bu konuda bize biraz yol gösterebiliyor. Bu yüzden havayolu şirketlerinin veya karşılaştırmalı uçak bileti sunan firmaların e-posta listelerine kaydolmak iyi fikir. Bu şekilde güncel kampanyaları ilk önce duymak fırsatı doğuyor.

Uygun uçak bileti almak için bir çok arama motoru mevcut en uygun fiyatlı uçak biletini bulmak için, tüm destinasyonlar göz önünde bulundurulduğunda, seyahatin ortalama 27 hafta öncesinden uçak bileti aramaya başlamamız gerekiyor.

HANGİ SEZONDA UÇMALI?

Seyahat için düşük sezonlara odaklanın. Yaz uçuşları, yüksek sezon olması nedeniyle daha pahalı. Yine de yazın başlangıcı ve sonlarında daha uygun uçak bileti bulmak mümkün. Örneğin Haziran başı ve Ağustos'un son haftası dönemleri, tatil ayları olan Haziran sonu, Temmuz ve Ağustos başında göre daha uygun bilet satın alma zamanı. Bu yoğun ayların öncesi ve sonrasındaki Mayıs ve Eylül ayları ucuz bilet için daha uygun

UYGUN HAVA LİMANI SEÇİMİ

Havayolu firması ve havalimanı seçimi fiyatlarda büyük değişimler yapabiliyor. Atatürk Havalimanından olan uçuşlar ile Sabiha Gökçen'den olan uçuşlar arasındaki fiyat farkının olmasının sebebi bu.

Düşük fiyatla uçan havayolları bu havalimanlarını kullandığından, uyguladıkları bilet fiyatı ücretleri de daha düşük. Konfor düşkünü olmayanlar bu havayolları ile uçabilir.

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İngiltere'ye ucuz uçak bileti nasıl bulunur?
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