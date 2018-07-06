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Türkiye'de yürüyüşünde en iyi 5 yer!

yürüyüşü yapacak yer mi arıyorsunuz? Türkiye, bozulmayan doğası ve güzellikleriyle bu konuda tam bir cennet. Ayrıca yürüyüş alanlarının da bolca bulunduğu bir coğrafya. İşte bu güzel coğrafyadan yararlanmak, doğanın kalbinde kaybolmak isteyenlere birbirinden güzel 5 yürüyüş alanı....

Giriş Tarihi: 6.7.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 10:27
Türkiye'de doğa yürüyüşünde en iyi 5 yer!

Genç ve dinamikseniz zorlu parkurları seçin. Eğer nın keyfinin doyasıya çıkarmak istiyorsanız basit parkurlar sizin için ideal. Göz kamaştırıcı doğa yürüyüşü için 5 farklı seçenek.

1.KÖPRÜAntalyaON (Antalya)

Manavgat'ta bulunan Köprülü Kanyon, özellikle yaz aylarında muhteşem bir gölgelik. Serin Manavgat suyunun kollara ayrılarak aktığı Köprülü Kanyonu'nda, hayat damarlarınızdan oksijen olup akarken tüm bedeninizin yenilendiğini hissedersiniz. Ayaklarını soktuğunuz buz gibi ve tertemiz su, saçlarınızı okşayan esinti, çam ağaçlarının kokusu sizi yürüyüş boyunca büyüler.

2.IHLARA VADİSİ (Kapadokya)

Kapadokya'nın en keyifli noktalarından biri baharda kiraz ağaçlarının süslediği, sonbaharda da yağlı boya tablolarını anımsatan Ihlara Vadisi'dir. Güzel bir yürüyüş parkuru olan alanda, tarih, jeolojik oluşumlar ve doğanın en güzel detaylarını keşfetmenin keyfini sürebilir, enfes fotoğraflar çekebilirsiniz.

3.KAÇKAR DAĞLARI (Karadeniz)

Kaçkar Dağları'na sürekli olarak turlar düzenlenmektedir. Trekking ve kültür amaçlı olan bu turlarda doğal güzelliklerin içine dahil olursunuz. Kaçkar Dağları yüksek zirveleri nedeniyle sahip olduğu buzul gölleri, buzul vadileri ve buzulları ile, çeşitli yaylaları ve bitki örtüsü ile size güzel bir trekking deneyimi sunuyor. Ayrıca Kaçkar Dağları'na günübirlik 50' ye yakın yürüyüş fırsatı bulunmaktadır.

4.ULUDAĞ (Bursa)

Popüler spor merkezlerinden biri olan Uludağ trekkingde de çok konuşuluyor. Genellikle yaz aylarında Uludağ trekkingcilere hizmet veriyor. Bunun yanı sıra kamp yapma olanakları ve trekking tur sayısı bölge de oldukça fazla. Uludağ bilindik bir yer diyerek geçmeyin. Emin olun trekking ile keşfedilecek daha ne çok noktası var.

5.BAFA GÖLÜ (Aydın-Muğla)

Menteşe Dağlarının eteklerinde enfes bir göldür. Gölün çevresi öyle eşsiz doğal güzelliklerle doludur ki, her yıl özellikle baharda biyologların, botanikçilerin ve doğa tutkunlarının akınına uğrar. Bafa Gölü'ne gitmek için önce Aydın ya da Muğla'ya uçakla gidip oradan özel araç ya da toplu taşımla Bafa'ya ulaşmanız gerekir.

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