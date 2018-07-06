Türkiye'de görülmesi gereken 5 kanyon!

Kanyonları ziyare etmek isteyenler kameralarını da yanında götürmeli, çünkü oraya ulaştıklarında muhteşem bir doğa harikasıyla karşılaşacaklar.

GÖKSU KANYONU- MERSİN

Bu kanyon diğerleri ile kıyaslandığında sakinliği ile tanınmaktadır. Kanyonun duvarları bazı alanlarda 100 metreyi bulmaktadır. Orta Toroslarda yer alan bu kanyon mutlaka görülmelidir. Mersin Göksu kanyonunda su sporları yapılmaktadır. Su sporlarına yeni başlayanlar için ideal bir seçim olacaktır. Çünkü suyun sakin akması yeni başlayanlar açısından kolaylık sağlar. Rafting ve kano sporları bu kanyonda yapılan aktiviteler arasında yer alır. Sizde farklı bir deneyim yaşamak isterseniz bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.

KÖPRÜLÜ KANYON- ANTALYA

Kanyon Isparta Sütçüler ilçesinde başlaAntalyalya da denize dökülür. Doğa harikası olan bu kanyonda bir de köprü bulunmaktadır. Köprü üzerinden suyun akışını izleyebilirsiniz. Ayrıca manzara da sizi şaşırtacak ve heyecanlı anlar yaşamanıza yardımcı olacaktır. Kanyon etrafında yemek yeme ve kahve içme yerleri bulunuyor. Manzara karşısında yemek yemek oldukça zevkli olacaktır. Konaklamak isteyenler için de ağaç evler bulunmaktadır. Bu kanyonda zaman geçirmek isteyenler için ideal bir seçim olacaktır.

KARACEHENNEM KANYONU-KASTAMONU

Bu kanyon İstanbul'a 550 Ankara'ya ise 300 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ayrıca iki kanyondan oluşmakta olup birinin adı Ersizlerdere kanyonudur. Bu kanyon 2,5 kilometre uzunluğunda yer almaktadır. Diğerinin adı ise Karacehennem boğazıdır. Bunun uzunluğu ise 3,5 kilometredir. Geçmiş tarihe sahip olan bu bölge suların aşınması ile oluşmuştur. Bunun için tamamen doğal bir görüntüye sahiptir. Küre dağları içerisinde yer alan bu bölgede şelale, gölet ve temiz su kaynağı da bulunuyor. Turizme açık olan bu bölgede konaklama yapabileceğiniz bir alan bulunmuyor. Safari yapmak isterseniz yanınıza ihtiyaçlarınızı almanız gerekir. Yaban domuzu, ayı ve tavşan bölgede yaşayan havyan türleridir.

VALLA KANYONU- KASTAMONU

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu. Küre Dağları'nın parçalanmasıyla oluşan bu kanyon, 12 km uzunluğunda ve 800 metre derinliğinde. Ayrıca yüksek kaya duvarlarının, kimi zaman 1200 metrenin üzerine çıktığını da ekleyelim. 2010 ve 2012 yıllarında kaybolan ve daha sonra kurtarılan doğa gruplarının olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kanyon, profesyonel ekipler için bile fazlasıyla tehlikeli.

SAKLIKENT KANYONU- MUĞLA

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru, çamur banyosu ve rafting gibi aktiviteleri bünyesinde barındıran Saklıkent Kanyonu, her yıl binlerce turisti ağırlıyor