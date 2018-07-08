Vezirköprü’de adrenalin çok yüksek

Günlük güneşlik bir hava. Herkesin keyfi yerinde. Bir yandan peynirli gözlemelerimizi yiyor, bir yandan da tavşan kanı çayımızı yudumluyoruz. Kendisini fotoğraf, selfie çekmeye verenler de var aramızda. Haklılar, gözlerimizin önünde uzanan muhteşem bir doğa var, Instagram'ı yıkacak türden... Birden bire hava grileşiyor, birkaç iri damla düşüyor. Saniyeler içinde çok ama çok şiddetli bir yağmur başlıyor. Hepimiz gezinti teknesinin kapalı bölümüne doluşuyoruz. Gözlemeler hâlâ bazılarımızın elinde... Şahinkaya Kanyonu'ndayız, üstelik bir teknedeyiz... İstanbul
lular biraz ürküyor, yağmur çok şiddetli çünkü. Bölgede yaşayanlar rahat, hem de çok... O zaman bir bildikleri vardır; biz de gerilmeyelim, manzaranın tadını çıkaralım diye düşünüyoruz. Gökyüzü mavi değil bu kez, grinin onlarca tonu ele geçirmiş bulutları. Civardaki dağlar da yeşil değil, yağmurun etkisiyle onlar da griye teslim olmuş. Yağmur damlaları art arda düşüyor. Gözümün önünde doğa tarifi zor bir şölen sergiliyor. Islanmayı göze alıp, teknenin açık kısmına çıkıyorum. Şükretmemek elde değil. Güzel, her şey çok güzel... Birazdan yağmur çekiliyor, sanki hiç yağmamış gibi. Yetmiyor bir de gökkuşağı çıkıyor. OFF-ROAD'UN KALBİ BURADA ATIYOR
Buraya kadar doğanın güzelliklerini anlattık. Biraz da insan eliyle yapılanlara bakalım: Samsun
'a bağlı bir ilçede, Vezirköprü'deyiz. Sebebi ziyaretimiz Türkiye Off-road Şampiyonası 3. Etap Veziroff yarışlarını izlemek. Samsun büyük bir şehir, herkes özellikle Samsun kıyı şeridinin ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Vezirköprü de büyük şehirden geri kalmıyor. Bakımlı, her gün biraz daha büyüyen bir yer. Vezirköprü'de belediye ve özel sektör el ele vermiş. Amaç ilçeyi kalkındırmak. Bu işbirliğinin sonuçlarından biri bu Off-road yarışı. Yarışların sponsoru bölgenin en büyük işletmelerinden biri olan Peli Parke
. Şirket fabrikayı özelleştirme yoluyla almış yıllar önce. O dönem 19 fabrika satılmış ve şu anda ayakta kalan sadece Peli Parke fabrikası... Fabrikanın yarattığı istihdamın Vezirköprü'ye katkısı büyük. Bölgenin gençleri çalışıyor fabrikada. Hatta İstanbul, Ankara
gibi yerlerden geri dönenler bile var. Şirket ekonomik hayata katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata da katkıda bulunmak istiyor. EKSTREM SPOR MERKEZİ
Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis çalışkan bir başkan. İlçeyi ekstrem sporların merkezi haline getirmek istiyor. Bu yolda epey yol kat edilmiş. Outdoor sporlarıyla ilgilenenler Vezirköprü'yü çoktan keşfetmiş. Örneğin Türkiye'nin ilk ekstrem sporlar festivali Falcon Fest
bu yıl ikinci kez Vezirköprü'de düzenlenecek. Yerli yabancı yüzlerce sporcu ve turist
bölgeye gelecek. Ağustos ayı içinde yapılacak olan bir diğer spor etkinliği ise güreş müsabakaları. Off-road yarışları bir süredir zaten bölgede yapılıyor. Sporcular halka halk da bu sporlara alışmış. Öyle ki Off-road yarışlarının yapıldığı alanda iğne atsanız yere düşmeyecek haldeydi. Kadınlar, çocuklar, yarışları izlemek için en önde yer tutmuştu. Belli ki yakın zamanda Vezirköprü, Şahinkaya Kanyonu isimlerini daha sık duyacağız. Şimdiden turistik amaçla bölgeye gelen çok. Sadece ekstrem sporlarla ilgilenenler için değil, doğada olmak, büyük şehirden kaçmak ve yerel lezzetlere doymak isteyenler için de iyi bir seçenek Vezirköprü. 350 SPORCU YARIŞACAK
Ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi
tarafından 4-9 Ağustos tarihleri arasında Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda düzenlenecek. Festivale bu yıl yerli yabancı 350 sporcu katılacak. Aralarında kano, yamaç paraşütü, kitesurf, paramotor, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikletinin de olduğu dokuz kategoride yarışlar yapılacak. Çok sayıda etkinlik ve gösteriler de olacak. SES VAR, GÜRÜLTÜ YOK
350 dönüm alana sahip olan Vezir Suyu Tabiat Parkı Şahinkaya Kanyonu'nun kenarına kurulmuş. Yemyeşil şahane manzaralı bir alan. Doğadan gelenler dışında ses yok. İsteyen kamp atıyor, isteyen günübirlik geliyor. Piknik alanları düzenlenmiş, su ve elektrik mevcut. Önümüzdeki yıl park alanının 2 bin 881 dönüme çıkarılması planlanıyor. Parkta bir de yabani hayvanlar için bir bölüm oluşturulacak. Tüm bunlar olduğunda tabiata zarar vermemek için alana sadece elektrikli araçlar alınacak. KANYONU BİR DE GEZİ TEKNESİYLE KEŞFEDİN
Turist sayısı artınca, ulaşım için kullanılan motorlar yerini gezi motorlarına bırakmış. Bu teknelerde yiyecek, içecek ikramı da yapılıyor.