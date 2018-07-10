Antalya'da pazar günü gezebileceğiniz yerler...

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede şehirden ilçelere ulaşım çok kolay. EğAntalyalya'da bir gün geçirek istiyorsanız kesinlikle yapacak bir şey bulabilirsiniz. Çünkü Antalya doğal ve tarihi alanlar oldukça fazla.

1. KALEİÇİ

Kente gelen tatilcilerin uğrak yeri olan Muratpaşa İlçesi'ndeki tarihi Kaleiçi'ni, zengin içeriği nedeniyle Antalya gezilecek yerler listenizin ilk sırasına alabilirsiniz. Bölgenin geneli denize açılan sokakları, Osmanlı döneminden günümüze kalan evler sayesinde görkemli bir görünüm kazanıyor. Bir kısmı konaklama tesislerini barındıran bu tarihi yapıları için gidebileceğiniz tarihi bölgede dolaşırken Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, Hadrian Kapısı ve Yivli Minare gibi kültürel alanlara öncelik verebilirsiniz.

2. HADRİAN KAPISI

Roma İmparatoru Hadrianus'un M.Ö. 130 yılında kenti ziyareti sırasında inşa edilmiş olan Hadrian Kapısı, Antalya'nın antik dönemlerini yansıtan en önemli eser olarak gösteriliyor. Kaleiçi yakınında yer alan kapının üzerindeki heykeller zamanla kaybolsa da Latince yazılmış kitabesi varlığını korumuş. Bir zamanlar kenti çevreleyen surların bir parçası olan yapının Korint üslubundaki mermer sütunları, oyma ve kabartma tekniğiyle yaratılmış işlemeleriyle göz alıcı duruyor.

3. YİVLİ MİNARE

Kentteki ilk İslam dönemi eseri olan Yivli Minare, Bizans kilisesinin camiye çevrilmesi için 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat'ın emriyle inşa edilmiş. Arka tarafında bulunan külliyeye de adını veren 45 metre yüksekliğindeki minarenin dışı, firuze renkli çinilerle süslenmiş. Kentin sembolü konumundaki 8 yivli yapıdaki geziniz bittikten sonra kuzeyinde yer alan ve günümüzde güzel sanatlar galerisi olarak kullanılan Zincirkıran Türbesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.

4. DÜDEN ŞELALESİ

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi, Düdenbaşı denilen yerde yüzeye çıktıktan sonra 2 kola ayrılıyor. Bu 2 koldan özellikle "Yukarı Düden" olarak adlandırılan kısım, zengin bitki örtüsü ile çevrili huzurlu ortamı sayesinde adeta cenneti andırıyor. Restoranların, kafelerin ve hediyelik eşyalar satan dükkânların yer aldığı şelalenin yukarı kolu, Büyük İskender'in buradan geçerken atlarına su içirdiğini anlatan hikâyeden dolayı "İskender Şelalesi" adıyla da anılıyor. Diğer kolu oluşturan Aşağı Düden (Karpuzkaldıran) ise Lara yakınlarından, eşsiz bir manzara oluşturarak denize dökülüyor.

5. ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Konyaaltı'nda yer alan Antalya Arkeoloji Müzesi, kentin İtalyanlar tarafından işgal edildiği dönemde bölgeye gelen yabancı arkeologların tarihi eserleri yağmalamasını engellemek için Süleyman Fikri Erten önderliğinde 1922 yılında kurulmuş. Kentin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gezginlerin Antalya gezilecek yerler listelerine ekledikleri mekânların başında gelen müzenin farklı temalarla oluşturulmuş salonlarında 5 bine yakın eser sergileniyor. Çevredeki antik yerleşkelerden getirilen buluntuların incelenebildiği kültürel tesis bünyesindeki çocuk bölümünde ise antik dönemlerden kalma oyuncaklara yer veriliyor.

6. ANTALYA AQUARİUM & FEAR TROPHY

Konyaaltı Plajı'nın doğusunda yer alan Antalya Aquarium & Fear Trophy, 2012 yılından beri Antalya'ya gelen doğa tutkunu gezginlere keyifli anlar yaşatıyor. 30 dönüm arazi içerisine kurulmuş olan akvaryumun her gece kar yağdırılan Kar dünyası ve Buz Müzesi ile barındırdığı dev örümcekler, rengârenk canlılarla tropik bir macera sunan WildPark isimli 2 bölümü bulunuyor. Tesisin 4 temaya ayrılmış, toplam 7,5 milyon litre su hacimli akvaryumlarında ülkemiz denizlerinde ve tropikal sularda yaşayan pek çok canlıyı görebilir, düzenlenen aktivitelere katılarak onları besleyebilirsiniz.

7. KURŞUNLU ŞELALESİ

1986'da tabiat parkı statüsünde koruma altına alınmış olan Kurşunlu Şelalesi, orman örtüsüyle çevrelenmiş 2 kilometrelik bir vadi içerisinde yer alıyor. Antalya-Isparta yolunun 24. kilometresindeki yol ayrımından 7 kilometre kadar içeride bulunan doğal güzellik, en yükseği 18 metreden akan 7 küçük şelaleden oluşuyor. Görsel açıdan büyüleyici olan bu şelalelerin oluşturdukları göletlerin etrafı restoran, kafe, çocuk parkı gibi keyifli zaman geçirebileceğiniz alanlarla çevrelenmiş. Düden gibi bu şelale de fotoğraf çekmek için ideal.

8. ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ

100 türden 856 canlıyı barındıran Antalya Hayvanat Bahçesi, Kepezaltı Piknik ve Rekreasyon alanı içerisinde faaliyet gösteriyor. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği parkın temelleri belediye tarafından rekreasyon alanı ile birlikte 1989 yılında atılmış. Yapay ve doğal su kaynakları sayesinde görünümü zenginleşen hayvanat bahçesi, piknik yapabileceğiniz alanın da dâhil olduğu 400 dönümlük arazisi ile ülkemizin en büyüklerinden birisi olarak anılıyor.

9. KARAALİOĞLU PARKI

Falezler üzerine kurulduğu için ziyaretçilerine muhteşem bir Akdeniz manzarası sunan Karaalioğlu Parkı, 1940'lı yılların başında Vali Haşim İşcan önderliğinde kurulmuş. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan binanın önündeki 7000 m²'lik alanı kaplayan park, adını arazisinin bir kısmının sahibi olan şahsiyetten almış. Yerel halkın "mirador" olarak adlandırdığı 3 seyir terasını birbirine bağlayan yürüyüş yollarının çevresi bölgenin ikliminde kolaylıkla yetişen rengârenk çiçekler ve ağaçlık alanlarla süslenmiş. Özellikle akşam saatlerinde buraya giderseniz, manzara eşliğinde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.