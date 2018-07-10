İstanbul'un gözdesi Prens Adalar!

PRENS ADALARI
KINALIADA
NASIL GİDİLİR ?
Kınalıada'ya İstanbul'dan sadece yarım saat mesafedesiniz. Vapurda denizin güzelliğini seyrederken bir bakmışsınız Kınalı adadasınız. Kınalı Ada'ya Bostancı, Kadıköy, Kabataş, Karaköy ve Eminönü'nden kalkan motorlar ve de vapurlarla ulaşım mümkündür.
Vapurların ortalama fiyatı beş ila on Türk Lirası arasındadır.
NELER YAPILIR?
HEYBELİADA
NASIL GİDİLİR?
İstanbul'dan Heybeliada'ya ulaşmak için her iki yakadan da deniz yolculuğu yapabilirsiniz. Heybeliada'ya Bostancı, Kadıköy ve Kabataş'tan kalkan motorlar ve de vapurlarla kolaylıkla varabilirsiniz. Bostancı'dan yarım saatte Kabataş'tan da sadece 1 saatte bu sakin adaya ulaşabilirsiniz.
Vapurların ortalama fiyatı beş ila on Türk Lirası arasındadır.
NELER YAPILIR?
Kuş sesleri içinde sakin bir şekilde 1 gün geçirmek istiyorsanız Heybeliada'da gezmek tam size göre bir aktivitedir. Adalar içinde hem hareketli, hem de sakin olarak nitelendirebileceğimiz Heybeli, az da olsa mutlaka g��rülmesi gereken yerlere, eserlere, doğaya sahip şirin ve Rum esintilerini hissedebileceğiniz bir adadır. Başlıca gezi noktaları
BÜYÜKADA
NASIL GİDİLİR?
İstanbulluların oldukça basit bir şekilde ulaşabilecekleri Büyükada'ya iskelelerden düzenlenen seferlerle ulaşılabilmektedir. Bostancı, Kabataş, Avcılar, Eminönü, Kartal, Kabataş ve 23 iskelede bulunan deniz taksileri ile her bölgeden ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır. Deniz taksileri alternatiflerine göre maliyetli olsa da kalabalık gruplar için hem hız hem de fiyat açısından ideal çözümler üretebilir. Turnikelerden jeton ve kartla ulaşacağınız Büyükada Kabataş'a 21 km, Bostancı'ya 9 km ve Kartal'a 5,5 km uzaklıkta yer almaktadır.
Vapurların ücreti yedi buçuk lira ile on Türk lirası arasında değişir.
Yalova'dan Gidiş: Dentur ve Prenstur firmaları ile ortalama 2 saatte adaya ulaşabilirsiniz.
İzmit'ten Gidiş: Ortalama 4 saat süren yolculukta günde bir gidiş ve bir dönüş seferi gerçekleşmektedir.
NELER YAPILIR?