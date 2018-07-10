İstanbul'un gözdesi Prens Adalar!

PRENS ADALARI

KINALIADA

NASIL GİDİLİR ?

Kınalıada'ya İstanbul'dan sadece yarım saat mesafedesiniz. Vapurda denizin güzelliğini seyrederken bir bakmışsınız Kınalı adadasınız. Kınalı Ada'ya Bostancı, Kadıköy, Kabataş, Karaköy ve Eminönü'nden kalkan motorlar ve de vapurlarla ulaşım mümkündür.

Vapurların ortalama fiyatı beş ila on Türk Lirası arasındadır.

NELER YAPILIR?

Bisiklet kiralayın

Ada sokaklarını dolaşın

Manastır Tepesi'ne çıkın

Ayazma'da denize girin

Bahar Pastanesi'nde dondurma yiyin

Manastır Tepesi'ndeki büyük ağacın altından İstanbul'u seyredin

Fotoğraf çekin

Deniz kıyısındaki restoranlarda balık keyfi yapın

HEYBELİADA

NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan Heybeliada'ya ulaşmak için her iki yakadan da deniz yolculuğu yapabilirsiniz. Heybeliada'ya Bostancı, Kadıköy ve Kabataş'tan kalkan motorlar ve de vapurlarla kolaylıkla varabilirsiniz. Bostancı'dan yarım saatte Kabataş'tan da sadece 1 saatte bu sakin adaya ulaşabilirsiniz.

Vapurların ortalama fiyatı beş ila on Türk Lirası arasındadır.

NELER YAPILIR?

Kuş sesleri içinde sakin bir şekilde 1 gün geçirmek istiyorsanız Heybeliada'da gezmek tam size göre bir aktivitedir. Adalar içinde hem hareketli, hem de sakin olarak nitelendirebileceğimiz Heybeli, az da olsa mutlaka g��rülmesi gereken yerlere, eserlere, doğaya sahip şirin ve Rum esintilerini hissedebileceğiniz bir adadır. Başlıca gezi noktaları

Deniz Lisesi: Adaya ayak basar basmaz sol tarafınızda göreceğiniz tarihi eğitim kurumudur. 180 yıl önce burada eğitime başlamıştır.

Süslü Mezar: 150 yıl önce İtalya'dan getirilen, renkli camlı, içindeki yüksek bir kaide üzerinde melek heykeli olan özel bir mezardır.

Senatoryum: Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder'in direktifiyle, güzel havaya sahip olan bu yer, verem hastalarının tedavisi için hizmete girmiştir.

Saint Georges Kilisesi: Senatoryum yolu üzerinde uçurumun kenarında olan bir yapıdır.

Ortodoks Kilisesi: Rum patriği Byzantios'un son yıllarını yaşadığı ve ölünce altına gömülen bu yerin yaklaşık 250 yıllık geçmişi vardır.

Ruhban Okulu: Çamlarla kaplı Ümit Tepesinde yer alır. Çamlar ve deniz, manastıra harika bir güzellik katmaktadır.

İsmet İnönü Köşkü: Bir adalı olan İsmet İnönü Heybeliada'daki en ünlü binalardan birinde de yıllarca oturdu. Atatürk'ün de kısa bir süre kullandığı ev halen ziyarete açıktır. Köşk Refah Şehitleri Caddesi'ndedir.

BÜYÜKADA

NASIL GİDİLİR?

İstanbulluların oldukça basit bir şekilde ulaşabilecekleri Büyükada'ya iskelelerden düzenlenen seferlerle ulaşılabilmektedir. Bostancı, Kabataş, Avcılar, Eminönü, Kartal, Kabataş ve 23 iskelede bulunan deniz taksileri ile her bölgeden ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır. Deniz taksileri alternatiflerine göre maliyetli olsa da kalabalık gruplar için hem hız hem de fiyat açısından ideal çözümler üretebilir. Turnikelerden jeton ve kartla ulaşacağınız Büyükada Kabataş'a 21 km, Bostancı'ya 9 km ve Kartal'a 5,5 km uzaklıkta yer almaktadır.

Vapurların ücreti yedi buçuk lira ile on Türk lirası arasında değişir.

Yalova'dan Gidiş: Dentur ve Prenstur firmaları ile ortalama 2 saatte adaya ulaşabilirsiniz.

İzmit'ten Gidiş: Ortalama 4 saat süren yolculukta günde bir gidiş ve bir dönüş seferi gerçekleşmektedir.

NELER YAPILIR?

Piknik alanlarında ailecek keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Tarihi yapılardan Saat Kulesi, Hamidiye Camii, Müslüman Mezarlığı ve Rum Ortodoks Mezarlığı'nı görmelisiniz.

Bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

Dil Burnu'nun eşsiz manzarasına tanıklık edin.

Fayton turu yapın.

Bisiklet kiralayarak adayı kendiniz keşfetmeye çalışın.

Prenses, Naki Bey ve Yörük Ali plajlarında yüzün.

Aya Yorgi kilisesini ziyaret etmelisiniz.

Ada tepelerinden manzaranın keyfine varabilirsiniz.

Kalamar ve ahtapot gibi deniz ürünlerinin tadına bakabilirsiniz.

Ayrıca dünyanın en büyük ahşap binası olarak kabul edilen Rum Yetimhanesi'ni görmeden evinize dönmeyiniz.

Su ve doğa sporlarını yapabilirsiniz.