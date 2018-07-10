UKRAYNA RESMİ TATİL GÜNLERİ
Ukrayna, resmi tatil günleri bakımından zengin bir ülke. Dini ve resmi bayramlar haftasonuna denk geliyorsa bile bu bayramlardan kaynaklanan tatiller devam eden haftanın ilk günlerine kaydırılıyor
- Yeni Yıl: 1 Ocak
- Rajdetsvo: 7 Ocak
- Vatanın Koruyucuları Günü: 23 Şubat
- Dünya Kadınlar Günü: 8 Mart
- Paskalya (Diriliş Bayramı): Her yıl değişiyor
- İşçi Bayramı: 1 Mayıs
- Zafer Günü: 9 Mayıs
- Troitsa Bayramı: Her yıl değişiyor
- 50 Gün Bayramı ya da Kutsal Üçlü Günü: Her yıl değişiyor
- Anayasa Günü: 28 Haziran
- Ukrayna Bağımsızlık Bayramı: 24 Ağustos
- Ukrayna'nın Savunucuları Günü (Erkekler Günü): 14 Ekim
- Odessa'nın Doğum Günü: 2 Eylül