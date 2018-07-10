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, tatil günlerinde değişiklik gösteren ve göstermeyen birçok e sahiptir. , resmi tatil günleri bakımından zengin bir ülkedir. Ukrayna da resmi tatil günleri hafta sonuna denk gelen tatil günleri , devam eden haftanın lerine kaydırılıyor. Dünyada çalışma gününe en az sahip ülkeler arasında yer bulmaktadır Ukrayna. Tatil için Ukrayna seçiliyorsa resmi tatil günlerine dikkat edilmelidir. İşte Ukrayna’daki resmi tatil günleri..

Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:06
Ukrayna resmi tatil günleri

UKRAYNA RESMİ TATİL GÜNLERİ

, günleri bakımından zengin bir ülke. Dini ve resmi bayramlar haftasonuna denk geliyorsa bile bu bayramlardan kaynaklanan tatiller devam eden haftanın lerine kaydırılıyor

  • Yeni Yıl: 1 Ocak
  • Rajdetsvo: 7 Ocak
  • Vatanın Koruyucuları Günü: 23 Şubat
  • Dünya Kadınlar Günü: 8 Mart
  • Paskalya (Diriliş Bayramı): Her yıl değişiyor
  • İşçi Bayramı: 1 Mayıs
  • Zafer Günü: 9 Mayıs
  • Troitsa Bayramı: Her yıl değişiyor
  • 50 Gün Bayramı ya da Kutsal Üçlü Günü: Her yıl değişiyor
  • Anayasa Günü: 28 Haziran
  • Ukrayna Bağımsızlık Bayramı: 24 Ağustos
  • Ukrayna'nın Savunucuları Günü (Erkekler Günü): 14 Ekim
  • Odessa'nın Doğum Günü: 2 Eylül
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Ukrayna resmi tatil günleri
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