UKRAYNA RESMİ TATİL GÜNLERİ

Ukrayna, resmi tatil günleri bakımından zengin bir ülke. Dini ve resmi bayramlar haftasonuna denk geliyorsa bile bu bayramlardan kaynaklanan tatiller devam eden haftanın ilk günlerine kaydırılıyor

Yeni Yıl: 1 Ocak

Rajdetsvo: 7 Ocak

Vatanın Koruyucuları Günü: 23 Şubat

Dünya Kadınlar Günü: 8 Mart

Paskalya (Diriliş Bayramı): Her yıl değişiyor

İşçi Bayramı: 1 Mayıs

Zafer Günü: 9 Mayıs

Troitsa Bayramı: Her yıl değişiyor

50 Gün Bayramı ya da Kutsal Üçlü Günü: Her yıl değişiyor

Anayasa Günü: 28 Haziran

Ukrayna Bağımsızlık Bayramı: 24 Ağustos

Ukrayna'nın Savunucuları Günü (Erkekler Günü): 14 Ekim

Odessa'nın Doğum Günü: 2 Eylül