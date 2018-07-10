Yemek için tercih edilmesi gereken şehirler

İSTANBUL, TÜRKİYE

Yemek denince akan suların durduğu, her gelen turistin büyük bir hayranlıkla lezzetlerini denediği kenttir istanbul. anadolu ve rumeli coğrafyasının kesiştiği noktadaki istanbul'da bir yanda osmanlı saray mutfağı bir yanda da bu yörelerden gelen insanların özel tariflerini tadabilirsiniz.sokak yiyecekleri konusunda da dünyanın en önde gelen kentlerinden biri olan istanbul'da her damak tadına uygun bir şeyler bulmak mümkün.

LONDRA, İNGİLTERE

Fish&Chips diyarı Londra, dünyada en çok dilin konuşulduğu kentlerden biri. Dolayısıyla Jamaika'dan Hindistan'a dünyanın çeşitli mutfaklarına ait lezzetlri Londra'nın şık veya mütevazi mekanlarında tatma imkanınız var.

NAPOLİ, İTALYA

Pizzanın anavatanı olan Napoli'de bu lezzetli yiyeceği dair farklı çeşitleri denemeniz mümkün. Tabii akla ilk gelen margherita. Ancak burada pizzanın onlarca çeşidinin bulunduğunu unutmamanız gerekiyor. Yeniliklere açıksanız deneyebileceğiniz farklı pizzalar mevcut.

NEW YORK, ABD

Fast food, burgerlar, donut gibi yiyeceklerin yanı sıra farklı mutfaklara ait en ünlü lezzetlere ev sahipliği yapan New York, bu yönüyle dünyanın en önemli kentlerinden biridir.

PARİS, FRANSA

Gurme kültürünün en önemli kentlerinden biri olan Paris'te hem Fransa'nın farklı yerlerine ait yerel tatlarının bir özetini hem de bu kentin kendine has lezzetlerini deneyebilirsiniz. Peynirleri, sosları ve ekmekleriyle ünlü olan kent, lezzet tutkunlarının favori rotalarından biri.

TOKYO, JAPONYA

Uzak Doğu mutfağının en önemli lezzet duraklarından biri olan Tokyo'da ağırlıklı olarak deniz mahsüllerini deneyebilirsiniz. Suşi konusunda oldukça iddialı olan kentte deniz ürünleriyle aranız iyiyse onlarca seçenek sizi bekliyor.

BERLİN, ALMANYA

Almanya dendiğinde aklınıza çoğunlukla patates ve sosis gelecektir. Ancak ülke dünyanın birçok yerinden göç aldığı için çok çeşit yiyeceği bir arada bulmanız mümkün.

MELBOURNE, AVUSTRALYA

Melbourne elbette listedeki en yeni kentlerden biri. Dolayısıyla yüzyıllar öncesine dayanan tatlarından söz etmek mümkün değil. Ancak dünyanın farklı coğrafyalarından, özellikle de Uzak Doğu'dan da son yıllarda göçler alan kenttefarklı yöresel mutfaklara ait tatları deneyebilirsiniz.