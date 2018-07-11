Turizmin yeni gözdesi: Kruvaziyer turizm

Kruvaziyer turizm, deniz temelli turizm kategorisi içinde yer almaktadır. Kruvaziyer turizminde; liman ziyaretleri, limana yakın yerlerde ziyaret ve alışverişlerden oluşan aktiviteler vardır. Kruvaziyer gemilerin uğradığı limanlar ve bu limanlarda, kruvaziyer turistlere sunulan turistik hizmetler, ev sahibi ülkelerin ağırlıkla yatırım yaptıkları alanları oluşturmaktadır. Ancak, kruvaziyer turizmin temelinde deniz ve gemi seyahati vardır. Gemi seyahati, gemide sunulan her türlü hizmet ve liman ziyaretlerinden oluşan bir turistik ürün olarak kruvaziyer turizm, ayrıca diğer ulaştırma ve konaklama hizmetlerinden de yararlanmaktadır.Kruvaziyer gemi seyahati belirli limanlardan başlar. Belirli sayıda limanlar arasında ve belirli sürede sürecek olan seyahatin öncesinde ve sonrasında, katılımcıların ulaşımı ve konaklaması, turistik ürünü diğer bileşenleridir. "Kruvaziyer turizmi" dünyada hızla gelişen ve bulunduğu ülke/şehre oldukça yüklü gelir bırakan, orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir turizm çeşididir.

HANGİ LİMANLARDA BAŞLIYOR

Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar Kuzey Amerika, Güney Amerika ve tropik adalar ön planda iken, günümüzde Uzak Doğu, Kutuplar, Baltık Denizi Bölgesi, Arap Yarımadası, Kızıldeniz, Karadeniz ve özellikle Akdeniz Bölgesi gerek pazarlama stratejisi gerekse kurvaziyer destinasyonlarında yeni güzergahlar yaratması bakımından dikkat çekmektedir. Akdeniz Çanağı kurvaziyer destinasyonları için giderek yükselmekte olan bir yıldız olduğundan, Güney Amerika destinasyonundan sonra ikinci sıraya yükselmiş ve son 3 yılda kurvaziyer turizmin gözdesi haline gelmiştir. Önümüzdeki 20 yılda ise Akdeniz havzasının hızlı yükselişinin kesintisiz devam etmesi düşünülmektedir. Bu turizm çeşidi özellikle Akdeniz'de İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Malta ve Mısır'da ön plana çıkmaktadır.

ÜLKEMİZDE KRUVAZİYER TURİZMİ

Ülkemizde kruvaziyer turizmi denince, İzmir son on yıldır yükselen performansı ile dikkat çekmektedir. İlk kez 1831 yılında İtalya'dan yola çıkıp İzmir'i de kapsayan bir Akdeniz turu ile başlayan kruvaziyer turizmi, 2013 yılı sonunda dünya genelinde 20.9 milyon yolcuya ulaştı. Geçen yıl söz konusu 20.9 milyon kişinin 2.2 milyonu Türkiye limanlarını ziyaret etti. İklimi, eşsiz kumsalları ve tarihi eserleriyle gözde destinasyonlardan Türkiye, kruvaziyer turizmi açısından da tercih edilen ülkeler arasında önemli yer tutuyor. Barselona, Civitavecchia, Venedik ve Pire limanlarına önemli alternatif olan Türkiye'deki limanlar coğrafi açıdan dikkati çekiyor.

Son 5 yılda Türkiye'ye 5 bin 284 gemiyle 6 milyon 855 bin 191 ziyaretçi geldi. Bu yılın ilk 3 ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden 8 gemi, 4 bin 258 yolcu getirdi.Geçen yıl Türkiye'de 16 limandan kruvaziyer yolcu hareketi gerçekleşirken, Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris Antalyalya, bu gemilerin sıkça uğradığı limanlar arasında yer aldı. Kruvaziyer turizmi sadece yabancılara değil, yerli turistlere de alternatif ve farklı tatil deneyimi yaşama şansı sunuyor. Türkler gemi seyahatinde en çok sıcak bölgeleri tercih ediyor.

Kruvaziyer gemileri konfor ve sundukları seçenekler açısından 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Yolcular, tur kapsamında birçok ülkeyi ziyaret etme imkanı buluyor.

Aileler de dahil olmak üzere birçok farklı yolcu tipine uyabilecek çeşitlilikte seyir seçenekleri, özellikle kısa süreli turlarda ekonomik ve kaliteli tatil imkanları da kruvaziyer gemilerine talebi artırıyor.