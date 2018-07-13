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Dünyadaki en ucuz 10 şehir

Bu yaz evde oturmak istemiyorsanız sizin için hazırladığımız şehirlerine bir göz atın. Tatil yapmak, yeni yerler görmek istiyorsanız, dünyanın birçok yerinde şehirler bütçeniz için uygun fiyatlarda. Bu şehirler nerede? Fazla para harcamadan tatil yapılır mı? İşte ucuz bir tatil geçirmek isteyenler, bu haber size...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 16:01
Dünyadaki en ucuz 10 şehir

BELGRAD, SIRBİSTAN

'ın başkenti özellikle yeme içme konusunda oldukça uygun fiyatlara sahip

KALKÜTA, HİNDİSTAN

'ın en büyük şehirlerinden biri olan Kalküta, yüksek yoksulluk seviyesi nedeniyle hemen hemen her konuda düşük fiyatlara sahip

SARAYBOSNA, BOSNA-HERSEK

Bosna-Hersek'in başkenti , tıpkı Belgrad gibi yeme içme ve ulaşım konusunda oldukça uygun fiyatlara sahip bir diğer Avrupa kenti.

ALMATI, KAZAKİSTAN

Orta Asya'nın en önemli kentlerinden biri olan Almata, inşaat sektöründeki fırsatlar sayesinde iyi maaş ve düşük fiyatlara sahip bir kent.

MONTERREY, MEKSİKA

'nın en büyük şehirlerinden biri olan Monterrey de, dünyanın en ucuz kentleri listesine girmeyi başardı.

TİFLİS, GÜRCİSTAN

Kuzeydoğu komşumuz 'ın başkenti de birçok konuda oldukça uygun fiyatlara sahip başkentlerden bir diğeri.

ÜSKÜP, MAKEDONYA

'nın başkenti , Avrupa'nın en ucuz başkentlerinden biri. Yeme içme, barınma ve ulaşım gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda Üsküp'teki fiyatlar oldukça uygun.

KARAÇİ, PAKİSTAN

Karaçi, 'ın en önemli kentlerinden biri. 21 milyonluk bir nüfusu barındıran Karaçi, dinamik nüfusunun da etkisiyle birçok konuda uygun fiyatlara sahip.

MİNSK, BELARUS

'un başkenti , birçok konuda Avrupa'nın en uygun fiyatlara sahip şehri.

JOHANNESBURG, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYET

Cumhuriyeti'nin yönetim merkezlerinden biri olan Johannesburg, kıtanın en gelişmiş kentlerinden biri olmasının yanı sıra uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

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