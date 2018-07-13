Dünyadaki en ucuz 10 şehir

BELGRAD, SIRBİSTAN



Sırbistan'ın başkenti Belgrad özellikle yeme içme konusunda oldukça uygun fiyatlara sahip

KALKÜTA, HİNDİSTAN



Hindistan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Kalküta, yüksek yoksulluk seviyesi nedeniyle hemen hemen her konuda düşük fiyatlara sahip

SARAYBOSNA, BOSNA-HERSEK



Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, tıpkı Belgrad gibi yeme içme ve ulaşım konusunda oldukça uygun fiyatlara sahip bir diğer Avrupa kenti.

ALMATI, KAZAKİSTAN

Orta Asya'nın en önemli kentlerinden biri olan Almata, inşaat sektöründeki fırsatlar sayesinde iyi maaş ve düşük fiyatlara sahip bir kent.

MONTERREY, MEKSİKA



Meksika'nın en büyük şehirlerinden biri olan Monterrey de, dünyanın en ucuz kentleri listesine girmeyi başardı.

TİFLİS, GÜRCİSTAN



Kuzeydoğu komşumuz Gürcistan'ın başkenti Tiflis de birçok konuda oldukça uygun fiyatlara sahip başkentlerden bir diğeri.

ÜSKÜP, MAKEDONYA



Makedonya'nın başkenti Üsküp, Avrupa'nın en ucuz başkentlerinden biri. Yeme içme, barınma ve ulaşım gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda Üsküp'teki fiyatlar oldukça uygun.

KARAÇİ, PAKİSTAN



Karaçi, Pakistan'ın en önemli kentlerinden biri. 21 milyonluk bir nüfusu barındıran Karaçi, dinamik nüfusunun da etkisiyle birçok konuda uygun fiyatlara sahip.

MİNSK, BELARUS



Belarus'un başkenti Minsk, birçok konuda Avrupa'nın en uygun fiyatlara sahip şehri.

JOHANNESBURG, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYET



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yönetim merkezlerinden biri olan Johannesburg, kıtanın en gelişmiş kentlerinden biri olmasının yanı sıra uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.