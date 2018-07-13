Hafta sonu gezilecek en ucuz yurt dışı ülkeleri

BÜKREŞ, ROMANYA

Romanya'nın başkenti Bükreş aynı zamanda ülkenin en büyük kenti. Kültür ve turzim açısından da Romanya'nın en önemli kenti olan Bükreş'e haftanın her günü İstanbul'dan doğrudan uçuşlar bulunmakta. Bir buçuk saatlik bir uçuşla ulaşabileceğiniz Bükreş, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Bükreş ziyaretinizin önündeki tek engel Schengen vizesi. Uzun süreli bir vizeye sahipseniz hafta sonu için güzel bir tatil sizi bekliyor demektir.

Bükreş, Tuna nehrinin bir kolu olan Dambovita'nin iki yakasındaki düzlüğe yayılmış bir kenttir. Özellikle merkezinde uygulanan planlı kentleşme politikaları nedeniyle Bükreş, Balkaların Parisi olarak anılmaktadır. Geniş bulvarın, görkemli yapıların ve parkların göze çarptığı Bükreş'teki Parlamento yerleşkesi dünyanın en büyük insan yapımı binalarından biri konumundadır. Çavuşesku döneminde saray olarak inşa edilen yapı günümüzde meclis binası olarak kullanılmakta. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde kalan Bükreş'te günümüzde o döneme ait izler malesef kalmamıştır.

LVİV, UKRAYNA

Lviv, Ukrayna'nın en önemli kentlerinden biri. Ülkenin batısında yer alan Lviv, aynı zamanda Ukrayna'nın en Avrupai kentlerinden de birisi. Uzun yıllar Avusturya-Macaristan yönetiminde kalmasının da etkisiyle Lviv'de bu mimari özellikleri barındıran çok sayıda yapı görmek mümkün.

Lviv'e İstanbul'dan haftanın dört günü doğrudan uçuşlar mevcut. Yolculuk yaklaşık iki saat sürmekte. Türkiye ile Ukrayna ile varılan anlaşma sonucu Türk vatandaşları çipli kimlikle pasaporta gerek kalmadan Ukrayna'yı ziyaret edebiliyor. Kış aylarında oldukça soğuk bir havaya sahip olan Lviv, karın çok yakıştığı kentlerden biri.

SOFYA, BULGARSİTAN

İstanbul'a 550 kilometre uzaklıkta olan Bulgaristan başkenti Sofya, arabayla dahi ulaşılabilecek yerlerden birisi. Ancak hatırlatmakta fayda var Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olduğu için Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor. Vizeye sahipseniz Avrupa'nın en ucuz başkentlerinden biri sizi bekliyor.

Uzun yıllar Osmanlı idaresinde kalan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bugün de o dönemden kalma cami ve sivil yapılara rastlamak mümkün. Banyabaşı Camii, Sofya da hala ayakta olan Osmanlı yapılarından biri. Sofya'ya uçak yolculuğuyla da ulaşmak mümkün. Sofya-İstanbul uçak yolculuğu yaklaşık olarak bir buçuk saat sürmekte.

TİRAN, ARNAVUTLUK

Kartallar ülkesi olarak anılan Arnavutluk, Avrupa'da, Türkiye ile kültürel manada en çok yakınlığı bulunan ülkelerden biri. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde olan ve bu süre içinde önemli devlet adamları yetiştirmiş olan Arnavutluk ile kültürel bağlar günümüzde de devam etmekte.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, çalkantılı yılların ardından kendini yenilemekte olan bir kent. İstanbul'dan Tiran'a haftanın her günü bir buçuk saatlik bir uçuşla gelmek mümkün. Türk vatandaşları, Arnavutluk'a vizesiz seyahat edebiliyor. Diğer Avrupa başkentlerine nazaran oldukça ucuz olan Tiran'da dikkatinizi en çok çekecek şeylerden biri yerel halkın misafirperverliği olacaktır.

ÜSKÜP, MAKEDONYA

Vardar nehrinin ikiye ayırdığı Makedonya'nın başkenti Üsküp, hafta sonu tatili için ideal rotalardan birisi. Hem mesafe hem de kültürel açıdan Türkiye'ye olan yakınlığının yanında vizesiz seyahat imkanı da Üsküp'ü cazip kılıyor.

Bir saatlik bir uçuşla haftanın her günü ulaşabileceğiniz Üsküp, Vardar nehri ile ikiye ayrılmakta. Nehrin bir yakasını oluşturan eski kent ağırlıklı olarak Türk ve Arnavutların yaşadığı bölgeyken, nehrin karşısında Makedon nüfus ağırlıkta.

Son yıllarda girişilen yenileme çalışmaları sonucu kentin kimliğinde epey değişiklikler meydana geldi. Kentte açılan yeni meydanlar ve heykellerin yanı sıra inşa edilen görkemli binalar da dikkat çekiyor.