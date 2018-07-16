Bursa'da gezilecek yerler

İskenderi, kestane şekeri ve meşhur Ulu cami ile bu hafta sonu Bursa'yı gezilecek yerler arasına ekleyin.

TOPHANE

Bursa denilince akla ilk gelen yerlerdedir. Tophane'ye, eğim olarak yüksek bir alanda bulunduğu için, merdivenle çıkılır. Fakat merdivenle çıktığınız bu yer bütün yorulmanızı alır. Çünkü Bursa ilinin tüm manzarası ayaklarınızın altındadır. Ayrıca topların ve saat kulesinin de bulunduğu bu yerde iki üç tane de kafe bulunmaktadır.

OSMANGAZİ VE ORHANGAZİ TÜRBELERİ

Tophane'de bulunan bu türbeler Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi ve Alaaddin, eşi ile birlikte 12 yakının da bulunduğu yerdir. Bursa'ya gittiğinizde mutlaka gezmeniz gereken yerlerden biridir.

ULU CAMİİ

Bursa denilince akla ilk gelen yerlerden diğeri kuşkusuz Ulu Camiidir. Ulu Camii Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Savaşından sonra yaptırılmıştır. 20 kubbe ile örtülü olan camiinin orta kısmındaki kubbenin üstü camlıdır. Ayrıca camiinin içine 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tespit edilen 192 adet yazı ve hat sanatı bulunmaktadır. Bursa'ya gittiğinizde bu tarih kokan yapıyı ziyaret etmeyi unutmayın.

PİRİNÇ HAN

Pirinç Han 2. Beyazıt tarafından 1508 yılında İstanbul'daki camiiye gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Depremden dolayı zarar gören Pirinç han 2002 yılında yeniden restore edilmiştir ve şu anda alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır.

KOZA HAN

Duvarları tuğla ve taşla örülmüş Koza Han'ı Yıldırım Beyazıt tarafından İstanbul'daki hayır kurumlarına gelir sağlamak amacıyla yaptırılmış bir yapıdır. Günümüzde Bursa'nın en yoğun hanı olarak kullanılmaktadır.

CUMALIKIZIK KÖYÜ

2014 UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adını yazdıran Cumalıkızık köyü yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Osmanlı kırsal kültürünü hâlâ koruyan bu köy gelenekselliğini devam ettirmektedir. İçinde bulunan yapılardan bazıları restore edilerek kahvaltı yapabileceğiniz, gözleme yiyip sıcacık çayınızı yudumlayabileceğiniz kafe tarzı yerlere çevrilmiştir. Anadolu insanının sıcaklığını ve samimiyetini bulabileceğiniz bu mekân sizi oldukça mutlu hissettirecektir.

ULUDAĞ

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'a otobüs seferlerinin de başlamasıyla ilgi daha da çok artmıştır. Bursa'ya gidildiğinde Uludağ'a uğramadan olmaz. Ayrıca Türkiye'nin ilk teleferiği de burada bulunmaktadır. Teleferikle Marmara ve yakın çevrelerinin görünümüne kavuşmuş olacaksınız. Size küçük bir önerimiz var; yağmurlu günlerde buraya gitmeyi çok tercih etmeyin.

YEŞİL MEDRESE

İlk Osmanlı medreselerinden biri olan Yeşil medrese Sultaniye medresesi olarak da anılmaktadır. Günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan bu yerde 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Selçuklu, Beylik ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler, ahşap ve oyma eserler görebilirsiniz.

TOPHANE SURLARI

Sonradan restore edilip ışıklandırılan tophane surları içinde konak ve kitap otel diyebileceğimiz bir yer de bulunuyor. Bursa'ya gittiğinizde uğrayabileceğiniz yerlerden birisidir.