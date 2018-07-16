Dünyadaki aktif 5 yanardağ!

İşte sizin için hazırladığımız dünyadaki aktif 10 yanardağ...

?KİLAUEA, HAWAİİ



Halema'uma'u kraterini izleyebileceğiniz, zirveden sonsuzluk hissiyle birlikte okyanusun dört bir yanına bakabileceğiniz bu yer özellikle dağcıların çok sevdiği rotalar arasında yer alıyor.

EYJAFJALLAJÖKULL, İZLANDA



Adı dahi zor edilen Eyjafjallajökull, 2010 yılında patladığında Avrupa'da hava trafiğini günlerce etkilemiş, yüzlerce uçuşun iptaline neden olmuştu.

ETNA, SİCİLYA

Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya'da bulunan Etna, sık sık faaliyete geçen bir kent. Tarihi Catania şehrinin hemen yanında yer alan Etna yanardağı hem bölge halkı hem de araştırmacıların yoğun ilgi gösterdikleri bir yer. 2.700 metreye kadar araçlarla çıkılabilen dağın zirvesine erişmek için sonrasında uzun bir yürüyüşe katlanmak gerekiyor.

ERTA ALE, ETİYOPYA



Tehlikeli bölgelerden geçilmesi gerektiği için güvenlik görevlileri eşliğinde gidilmesi tavsiye edilen Erta Ale, Afrika kıtasının en aktif yanardağlarından biridir. Dağcılar Erta Ale'nin zirvesine gündüz katlanılamaz seviyelere ulaşan sıcak hava nedeniyle genellikle gecenin ilerleyen saatlerinde tırmanış gerçekleştirmekte.

BROMO DAĞI, CAVA



Endonezya'nın Cava adasında bulunan Bromo yanardağı, dünyadaki aktif volkanlardan biri. Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırlarında bulunan Bromo Dağı'na gidebilmek için biraz meşakatli bir yolculuğa katlanmanız gerekebilir. Önce milli parka özel araç ya da toplu taşıma ile ulaşıp ardından da dağın eteklerinize sağlam ekipmanlarınız eşliğinde tırmanış gerçekleştirebilirisniz.