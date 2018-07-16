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Dünyadaki aktif 5 !

Bu tatil farklı bir deneyim yaşamak isteyenler günümüzde hala aktif olan çok sayıda bulunuyor. Özellikle dağcılar için inanılmaz bir deneyim yaşatacak. Yüksek bir tahribat gücüne sahip yanardağlar, insanlar arasında tedirginlik ve heyecan oluştursada, aslından muhteşem bir doğa manzarasını bizlere sunuyor. Peki bu yanardağlar nerede? Merak ettiğiniz her şey bu haberde.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 12:26
Dünyadaki aktif 5 yanardağ!

İşte sizin için hazırladığımız dünyadaki aktif 10 ...

?KİLAUEA, HAWAİİ

Halema'uma'u kraterini izleyebileceğiniz, zirveden sonsuzluk hissiyle birlikte okyanusun dört bir yanına bakabileceğiniz bu yer özellikle dağcıların çok sevdiği rotalar arasında yer alıyor.

EYJAFJALLAJÖKULL, İZLANDA

Adı dahi zor edilen Eyjafjallajökull, 2010 yılında patladığında Avrupa'da hava trafiğini günlerce etkilemiş, yüzlerce uçuşun iptaline neden olmuştu.

ETNA, SİCİLYA

Akdeniz'in en büyük adası olan 'da bulunan , sık sık faaliyete geçen bir kent. Tarihi Catania şehrinin hemen yanında yer alan Etna yanardağı hem bölge halkı hem de araştırmacıların yoğun ilgi gösterdikleri bir yer. 2.700 metreye kadar araçlarla çıkılabilen dağın zirvesine erişmek için sonrasında uzun bir yürüyüşe katlanmak gerekiyor.

ERTA ALE, ETİYOPYA

Tehlikeli bölgelerden geçilmesi gerektiği için güvenlik görevlileri eşliğinde gidilmesi tavsiye edilen , kıtasının en aktif yanardağlarından biridir. Dağcılar Erta Ale'nin zirvesine gündüz katlanılamaz seviyelere ulaşan sıcak hava nedeniyle genellikle gecenin ilerleyen saatlerinde tırmanış gerçekleştirmekte.

BROMO DAĞI, CAVA

'nın adasında bulunan Bromo yanardağı, dünyadaki aktif volkanlardan biri. Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırlarında bulunan 'na gidebilmek için biraz meşakatli bir yolculuğa katlanmanız gerekebilir. Önce milli parka özel araç ya da toplu taşıma ile ulaşıp ardından da dağın eteklerinize sağlam ekipmanlarınız eşliğinde tırmanış gerçekleştirebilirisniz.

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Dünyadaki aktif 5 yanardağ!
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