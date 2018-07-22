Serinleten adrenalin

Rafting yediden yetmişe herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor. Herhangi bir teknik bilgi ve beceri gerektirmiyor. Her mevsim yapılabiliyor fakat mevsime göre nehirlerin debileri değiştiği için parkurlar daha zorlu olabiliyor.
İstanbul'a arabayla iki saat uzaklıktaki Melen Çayı
, kışın en popüler parkurlardan. Yazın en çok tercih edilen yer ise günde 3-4 bin kişinin gittiği Köprülü Kanyon.
Biz de bu amaçla bir cumartesi sabahı İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Hedefimiz Dokuz Değirmen Köyü'ndeki Melenci Rafting. Sabah 11.00 sularında tesise ulaşıyoruz. Burada bizi nehir kenarındaki masalarda açık büfe kahvaltı bekliyor. Büyük bir iştahla kahvaltımızı ettikten sonra soluğu eğitimde alıyoruz. Rafting takım olarak yapılan bir spor.
Nehre inmeden önce rehberler tarafından bu sporun nasıl yapılacağına dair bir eğitim veriliyor. Nehre düşersek nasıl yüzülür? Manevralar nasıl yapılır? Botta nelere dikkat etmek gerekir? Kürek nasıl tutulur ve kullanılır? gibi sorularımızın yanıtlarını kısa bir eğitimle öğreniyoruz. Daha sonra can yeleği, kask, su geçirmeyen elbiselerimizi alıp giyiyoruz. Kısa bir fotoğraf molasının ardından serüvenimiz başlıyor. KAYALARIN ÜSTÜNDE HEYECAN
Parkurumuz yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda. Yaz olduğu için çayın akış hızı düşük. Botlara altı ya da sekiz kişi biniliyor. Yol boyunca rehberimizin verdiği komutlara uyarak takım halinde botumuzu çayın sularında meydana gelen rapidlerden yani büyük dalgalardan geçirerek sakin sulara ulaştırmaya gayret ediyoruz.
Söylenene göre şubat-mayıs ayları arasında su o kadar kuvvetli ki kürek çekmeye bile gerek kalmıyor. Oysa bizim çayın sakin noktalarında epeyce kürek çekmemiz gerekiyor. 13 kilometrelik parkur yaklaşık iki saatte tamamlanıyor.
Çok fazla engebenin olmadığı çayda büyüklü küçüklü kaya parçaları, ağaç gövdeleri gibi doğal engellerin aşılması gerekiyor. Zorlu bir parkur olmadığından raft ve kanoların devrilme riski çok az. İKİ MOLA VERİLİYOR
Macera boyunca iki kez mola verip bir şeyler atıştırıyoruz. Otobüsler son molanın verildiği noktada insanları bekliyor. Ardından başlangıç noktasına geri dönülüyor. Tur saat 14.00 gibi bitiyor. Ardından tesiste duşlarımızı alıp doğayla baş başa geçirdiğimiz saatlerin mutluluğuyla İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. YAZIN SAKİN, KIŞIN MACERALI Düzce
ili Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı yaz-kış rafting için elverişli. Ama eğer gerçek bir maceranın peşindeyseniz havaların soğumasını beklemelisiniz. Yazın güneş kreminizi ve ıslanacağınızı düşünerek yedek kıyafetlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Rafting için 80 ila 120 TL arasında bir bütçe ayırmanız gerekiyor.