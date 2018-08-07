Yurtdışında ucuz tatil yapılabileceğiniz 5 ülke

BALİ WATER TEMPLE - PURA ULUN DANU

Endonezya'nın en gözde adalarından biri olan Sanskrit dilinde 'huzur ve barış' anlamına gelen Bali, özellikle temmuz ve ağustos aylarında birçok turist tarafından da tercih edilen adaların başında geliyor. Çünkü hava sıcaklığı 28-30 derece civarında oluyor. Hem denize girebiliyorsunuz hem de nemin çok az olması nedeniyle terlemiyorsunuz.





ARNAVUTLUK-ALBANİA

Arnavutluk seyahati oldukça ucuz olmasının yanında el değmemiş doğası, fantastik doğa etkinliklerine uygunluğu ve sıcakkanlı insanları ile son dönemlerin çok tercih edilmektedir.

SQUARE, SKOPJE - MACEDONİA

Balkanlar turu düşünüyorsanız Makedonya'yı programa eklemeden geçmeyin. Vizesiz gidilen Balkan ülkelerindan biri olan Makedonya Cumhuriyeti'nde başkent Üsküp'ün yanı sıra Ohrid, Struga, Skopje, Mavrovo, Tetova, Bitola, Resne, Gostivar ve Galiçnik gibi pek çok ziyaret edilecek küçük şehir var. Üsküp otellerine hemen göz atın!

AYUTTHAYA-TAYLAND

Bakir kalmış küçük adacıkları, bembeyaz kumsalları ve bu kumsallar üzerinde zarifçe uzanan koca palmiyeleri hayal edin. Üstelik Türk turistler için vize zorunluluğu da yok. Hostellerde çok uygun fiyatlara, otellerde ise uygun fiyatlara kalabilirsiniz. Gece hayatı ve alışverişin de nispeten ucuz olduğunun da altını çizelim.

AGRA - HİNDİSTAN

Büyüleyici kültürü ve kalabalık sokaklarıyla Hindistan herkesin hayatında mutlaka bir kez görmesi gereken bir ülke. Üstelik ucuz tatil yapmak için mükemmel bir destinasyon.