Dünyanın en ilginç müzeleri

CANCUN SU ALTI MÜZESİ - MEKSİKA
Suyun altında 500 heykelin sergilendiği müzeyi gezmek için tüple dalış gerçekleştirmeniz gerekiyor.
KÖTÜ SANAT MÜZESİ - ABD
Massachusetts eyaletinde 1994 yılında açılan müze, dünyanın en çirkin resimlerine ev sahipliği yapıyor.
FARKLI GÜZELLİKLER MÜZESİ - MALEZYA
Malezya'da bulunan bu müze, güzellik algınızı bir nebze sorgulamanıza neden olacak türden. Müze içinde yer alan eserler, farklı güzellik anlayışlarını sergiliyor.
MATEMATİK MÜZESİ - ABD
New York'taki Matematik Müzesi, çoğu insanın öğrencilik yıllarında kâbusa dönüşen bu dersi eğlenceli bir hale getiriyor.
TUVALET MÜZESİ - HİNDİSTAN
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Tuvalet Müzesi, birbirinden çok farklı klozetlerin ve tuvalet kültürüne dair ilginç bilgilere ev sahipliği yapıyor.