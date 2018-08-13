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Dünyanın en ilginç müzeleri

Bir ülkeyi tanımak, tarihini öğrenmek için en iyi gezilecek yerlerin başında müzeler gelir. Ama bu müzeler diğerlerinden farklı. Dünya genelinde her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan prestijli müzeler kadar turistlerin ilgisini çeken ilginç müzeler de bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç müzeleri.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 10:49
Dünyanın en ilginç müzeleri

CANCUN SU ALTI MÜZESİ - MEKSİKA

Suyun altında 500 heykelin sergilendiği müzeyi gezmek için tüple dalış gerçekleştirmeniz gerekiyor.

KÖTÜ SANAT MÜZESİ - ABD

Massachusetts eyaletinde 1994 yılında açılan müze, dünyanın en çirkin resimlerine ev sahipliği yapıyor.

FARKLI GÜZELLİKLER MÜZESİ - MALEZYA

'da bulunan bu müze, güzellik algınızı bir nebze sorgulamanıza neden olacak türden. Müze içinde yer alan eserler, farklı güzellik anlayışlarını sergiliyor.

MATEMATİK MÜZESİ - ABD

'taki Matematik , çoğu insanın öğrencilik yıllarında kâbusa dönüşen bu dersi eğlenceli bir hale getiriyor.

TUVALET MÜZESİ - HİNDİSTAN

'ın başkenti 'de bulunan Tuvalet Müzesi, birbirinden çok farklı klozetlerin ve tuvalet kültürüne dair ilginç bilgilere ev sahipliği yapıyor.

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Dünyanın en ilginç müzeleri
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