El üstünde tutulmak mı düğüm içinde kaybolmak mı?

Dünyanın çeşitli yerlerindeki yaya köprüleri tasarımları, teknolojileri ile göz doldururken, manzaralarıyla da tam bir keyif ve huzur noktası özelliği taşıyor. Taşın suda sekmesini simgeleyen de var, çubuk şekerine benzeyen de.
Çoğu tasarım da ödüllü. Öyle ki, bazıları kentin simgesi haline gelerek, popüler bir turizm noktası bile olmuş. Günümüzde birçok yaya köprüsünde artık bisiklet yolu da göz ardı edilmiyor. İşte son yılların sıra dışı tasarımlı o yaya köprülerinden bazıları... Avucumun içindesiniz
Tasarımıyla dikkat çeken köprü Vietnam'daki Da Nang kentinin Ba Na Hills bölgesinde. Burası bir tatil noktası. Bölgedeki füniküler, hız treni ile balmumu müzesi turistlerin ilgisini çekiyor. Köprünün özelliği ise bir çift el üzerinde yükselmesi. Manzara muhteşem, uçsuz bucaksız heybetli dağlar tam karşınızda. 150 metre uzunluğundaki köprüye, üzerinde yol boyunca dikilen lobelya krizantemlerinin mor rengi ayrı bir güzellik katıyor. Sanat eserinden farksız
Bu köprü Çin
'in Changsha kentinde. Dragon King Harbour Nehri'nin iyi yakasını bütünleştirirken, yolu, nehri ve bölgeye yakın parkı birbirine bağlıyor. Çin düğüm sanatı referans alınarak yapılan köprü, antik Çin dekorasyon sanatında düğüm, şans ve refahı simgeliyor. Bu nedenle Lucky Knot (Şanslı Düğüm) adını almış. Çelik köprünün uzunluğu 185, yüksekliği ise 24 metre. Üç kollu köprü tasarımı kadar nehir, Meixi Gölü ve kent manzarasıyla da etkiliyor. Dinlenme alanlı
Tahran'ın kuzeyindeki köprü, Taleghani Parkı ile Abo Atash Parkı'nı birbirine bağlıyor. 270 metre uzunluğu ile ülkenin en büyük yaya köprüsü. İranlı mimar Leila Araghian'ın tasarladığı köprü rampalar, merdivenler ve eğimli yol olmak üzere üç kademeden oluşuyor. Köprü ulaşım yolu olmanın yanı sıra ahşap verandaları, oturma alanlarıyla bir dinlenme ve vakit geçirme adresi olarak da farkını ortaya koyuyor. Çubuk şeker
Alberta'daki (Kanada) Calgary Barış Köprüsü, Bow Nehri üzerinde. İspanyol mimar Santiago Calatrava, köprü tasarımında çubuk şekerlerden esinlenmiş. 130 metre uzunluğunda, kentin merkezi ile kuzey kıyısını bağlayan köprüyü, yayalarla birlikte bisikletliler de kullanabiliyor. Günde altı bin kişinin kullandığı köprü de ödüllü. DNA sarmalı gibi
İlhamını DNA sarmalından alan Singapur'daki köprünün adı Helix. Uzunluğu 280 metre. Tasarımıyla dikkat çeken bu yaya köprüsü, Marina Center ile Marina Körfezi'ni birleştiriyor. Bu köprü de ödüllü; 2010'nda Dünya Mimarlık Festivali'nde, dünyanın en iyi ulaşım yapısı ödülüne layık görülmüş. Dedik ya, bir köprü olmanın çok ötesindeler... Bu köprü üzerinde dört büyük görüntüleme platformu bulunuyor... Manzara muhteşem. Sonsuzluk simgesi İngiltere
'nin Stockton on Tees ilçesindeki köprü yayalar ve bisikletler için. Tees Nehri'nin kuzey ve güney yakalarını bağlayan, 230 metrelik köprü, nehir üzerinden seken bir taşı simgeliyor. Adını ise akşam saatlerindeki kemerlerin ışığının suda yansımasıyla, oluşan sonsuzluk simgesinin görüntüsünden alıyor. Tek ayaklı
İngiltere'deki bu köprü de sadece yayalar ve bisikletliler için. Bahsettiğimiz Gateshead Milenyum Köprüsü. Tek ayaklı olmasıyla şaşırtıyor. Newcastle kentinde, Tyne Nehri üzerindeki olağanüstü yapının ödülleri de bulunuyor. Gemi geçişleri sırasında yukarı açılarak gemilere geçiş olanağı sağlıyor. 800 ton ağırlığındaki bu köprüyü yerine yerleştirmek için dünyanın en büyük yüzer vinci olan herkül kullanılmış.