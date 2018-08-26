Düğün turizminin gözdesi

John Legend
'ın eşi Chrissy Teigen
ile düğününden görüntülerle bezeli All of Me klibinin seti, George Clooney
ve Amal Alamuddin
çiftinin aşk yuvası... Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu rafine zevklere sahip jet-set isimlerin en fazla tercih ettiği göldeyiz, yani Como'da. İtalya
'nın, İsviçre
sınırında bulunan ters Y şeklindeki göl lüks tarafıyla anlatılsa da sırt çantasıyla ulaşıp, gayet hesaplı şekilde gezebileceğiniz fırsatlar da sunuyor. Milano'daki Centrale ya da Garibaldi tren garlarından 10 euro ödeyerek 55 dakikada Como'ya ulaşabiliyorsunuz. Bu trenler bizim eski Sirkeci trenlerinin aynısı. Hatta kimi zaman bozulup, yolda da kalabiliyorsunuz. Yolculuk sırasında çevre kasabaları izleyerek gitmenin keyfine varanlar için bu duraksamalar fırsata dönüşebiliyor. Tren istasyonundan gölün kenarına gelmeniz 10 dakikayı bulmuyor. Bu yürüyüş oldukça keyifli geçiyor. Güzergahınız üzerindeki eski postane binası ilginizi çekebilir. ŞARKÜTERİDE ZİYAFET Piazza Cavour
şehrin en popüler meydanı. Turistik alanlarda sizin gibi gezginlerle rastlaşmayı sevenlerdenseniz mutlaka Piazza Cavour civarında sosyalleşin. Burada birçok restoran ve kafe birbiriyle sırt sırta dizili halde. Mermer taşlı sokaklara atılmış sandalyelerde saatlerce oturabilirsiniz. Piazza Cavour'u kesen dar sokaklarda bulunan şarküterilerde birbirinden leziz sandviçler, etler, peynirler tüketebilirsiniz. Hem de market fiyatına... Gölün harika silüetiyle karşılaşacağınız ana caddeye çıktığınızda solunuzda dar cepheli, üç katlı Gelateria Lariana'yı göreceksiniz. Eğer ki dondurma sevenlerdenseniz burada epey vakit geçireceğinizi garanti edebilirim. İtalyan gençleri de burada dondurma yiyip karşıdaki Giardini del Tempio Voltiano parkında sosyalleşmeye bayılıyor. Parkta yeşilliklerin üzerine uzanan çiftlere, arkadaş gruplarına rastlayabilirsiniz. Siz de şarküteriden alışveriş yapıp, burada yayılıp yemeğinizi yiyebilir ve sosyalleşebilirsiniz. NOSTALJİK SEYAHAT
Como'ya günübirlik gelenlerin deneyimleyeceği iki farklı seçenek var. Como'yu tepeden görmek istiyorsanız tarihi füniküleri tercih edebilirsiniz. Tek ray üzerinde git-gel yapan fünikülerde ön tarafta yer kapmak için atik olmanız gerek. Diğer koltuklardan manzarayı tam anlamıyla görmeniz pek kolay olmayabilir. 10 dakikalık nostaljik seyahatin ardından Como'nun en yüksek tepesi Brunate'ye çıkıyorsunuz. Zirvede öyle pek ahım şahım bir tesis yok. Muhtemelen 5-10 dakika bakınıp geri dönmek isteyeceksiniz. Gidişte aldığınız biletle geri inebiliyorsunuz. Manzara inerken çok daha keyifli oluyor diyebilirim. Diğer seçenek ise Como'yu gölün üzerinde seyredeceğiniz tekne turu. Şehrin merkezindeki limandan 10 dakikada bir kalkan teknelere dokuz euro verip binebiliyorsunuz. Bu tekneler aynı zamanda yerel halkın da kullandığı ulaşım araçları. Herhangi bir durakta inmezseniz ekstra ücret ödemeden başladığınız yere dönüyorsunuz. Turda gölün merkez tarafını kasaba kasaba yanaşarak geziyorsunuz. Bu kasabalar arasında gizli kalmış, patika kaldırımlı Terno ayrıca ilginizi çekebilir. Bu seyahat füniküler kadar kısa sürmüyor ama her anında gölün romantik dokusunu hissedebiliyorsunuz. ÜNLÜLER BİSİKLETE BİNİYOR
Como'nun ana caddesi Lungo Lario Trieste... Fünekülere yürürken göl kenarında sırayla dizili kafe ve restoranlar günü batırmak için ideal. Gün batımını izleyebileceğiniz bu mekanlardan biri de Panino Buono Vista Lago. Kokteyler içerek günü burada batırmak yerel halkın sevdiği rutinler arasında. Fontana D'Oro, Ristorante Cervo, Ristorante Funicolare de bu sıradaki diğer iyi restoranlar. Como'ya gelip lüks arabaları, yatları görmek istiyorsanız Y'nin birleştiği yer Belaggio'nun karşı kıyılarını tercih edebilirsiniz. Burası şöhretini 2002 yılında George Clooney'nin aldığı Villa Oleandra sonrasında daha da pekiştirdi. İtalyan jet-seti pek ilgilenmese de bölgeye gelen turistler Clooney'le rastlaşmak için pek hevesli oluyor. Clooney avukat eşi Amal ile yılın büyük bölümünü burada geçiriyor. Clooney'lerin evlerinden Hollywood'dan dostları da eksik olmuyor. Matt Damon
, Cindy Crawford
, Brad Pitt
, Michael Douglas
, Catherine Zeta-Jones gibi isimler sürekli bu yazlık eve ziyarette bulunuyor. Bu isimlerin Laglio civarlarında bisikletle önünüzden geçmesi sürpriz olmayacaktır. Romantik bir adres
Merkeze 20 dakika uzaklıktaki Ceronobbio da yine jet-set havasını alacağınız kasabalardan. Burada bulunan Villa D'este konaklama açısından en şöhretli yer. Avlu girişi, yemyeşil merdivenli çeşmesi, beyaz çakıllı bahçesi size romantik anlar yaşatacak. Konaklamıyorsanız bahçe tarafında bulunan La Veranda isimli restoranda da ambiyansı yaşayabilirsiniz. Yanınızdakileri etkilemek istiyorsanız gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz. Burada kusursuz servis eşliğinde yiyeceğiniz basit bir penne bile size inanılmaz lezzetli gelecek. Restoran, Como'yla ilgili tüm önerilerde ilk sıralarda yer alıyor. Como'ya gelenler için yapılacak yan aktivitelerin başında alışveriş geliyor. Yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki İsviçre, Mendrisio'daki Foxtown dünyaca ünlü markalara en iyi fiyatlarla ulaşabileceğiniz bir AVM. Saat 11.00'de açılan AVM'nin kapısında kuyruklar oluşuyor. Burada alışveriş yaparken euro değil İsviçre Frank'ı kullanıyorsunuz. Tax Free uygulamasıysa biraz farklı. Önce AVM'den bir form doldurup, İtalya'ya geçtiğinizde bir kulübede tekrar kayıt yaptırıyorsunuz. Como gastronomi odaklı gezebileceğiniz bir yer olmasa da Michelin rehberinde tam tamına 56 restoranı bulunuyor. Bölgeye özel bir yemek veya lezzet olmasa da restoranlar lezzet ve servis açısından mükemmel. Tabii hesaplar da bu yüzden yüksek oluyor. Böyle olması da normal değil mi? Romantik ambiyans ve manzara bunun hakkını veriyor. Blevio'daki L'orangerie, merkezdeki Navedano, Seseglio'daki Vecchia Osteria, Torna'daki Berton al Lago iyi yemek iyi servis denklemini kusursuz hissedeceğiniz restoranlardan. Düğün turizminin gözdesi
Como, aynı zamanda düğün törenlerinin de gözde adresi. Romantik ambiyansı, tarihi geniş bahçeli yapıları düğün davetleri için ideal. John Legend ve top model eşi Chrissy Teagen'ın Villa Pizzo'daki muhteşem düğününden büyüleyici görüntüler, sanatçının All of Me klibinde bolca kullandı. Klibin de etkisiyle Como sade havası verilmiş gösterişli düğünlerin adresi oldu. Bütçeniz sınırsızsa unutulmaz bir düğün için Como'da her türlü olanak mevcut.