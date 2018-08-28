Disneyland‘ı andıran Masal Şatosu

Sazova Parkı ya da tam adı ile Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük ve en güzel parklarından bir tanesi.

Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde yer alan ve yaklaşık 400.000 m2 alan üzerine kurulu olan yer sahip olduğu tasarım ve içinde barındırdığı yapılar ile ülkemizin en özgün parkları arasında gösteriliyor. Park içerisinde yer alan çok çeşitli yapı ve etkinlik alanları ile büyük küçük her yaştan gezginin gün boyu eğlenceli vakit geçirebileceği yer özellikle şehre ilk gez gelenlerin mutlaka Eskişehir gezilecek yerler listesinde üst sıralarda yer almalı.

SAZOVA PARKI'NA ULAŞIM & OTOPARK

İlk olarak parkın konumu ve ulaşımından bahsedelim. Sazova Parkı şehrin batı kıyısında, Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde yer alıyor. Yeni Eskişehirspor Stadyumu'nun hemen yanında yer alan parka ulaşım son derece rahat.

Eğer taksi ya da kendi aracınız ile parkın olduğu alana gidecekseniz parkın iki ucunda yer alan otoparkları tercih edebilirsiniz. Parkın dışında, Yeni Eskişehirspor stadyumu tarafında yer alan otoparka aracınızı park edip bu noktadan Sazova Parka yürüyebilirsiniz. Eğer şehir merkezinden, Porsuk Çayı ya da Odunpazarı Evleri'nin olduğu bölgeden parka taksi ile gitmeyi planlıyorsanız yolculuk trafiğe göre en fazla 10-20 dakika arasında sürecek olup taksi ücreti de 15-20 TL civarında tutacaktır. Odunpazarı Evleri'nin olduğu bölgeden 11 ve 17 numaralı belediye otobüsleri ile ya da şehir merkezindeki eski stadyumun arka köşesinde yer alan minibüs durağından 16 ve 38 numaralı minibüsler ile parka ulaşabilirsiniz.

SAZOVA PARKI GEZİLECEK YERLER

Eskişehir'in en önemli gezi noktalarından olan Sazova Parkı içerisinde birçok önemli yapı yer alıyor. Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Yapay Gölet, Hayvanat Bahçesi, Eti Sualtı Dünyası, Bilim ve Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Türk Dünyası Bilim, Kültür Merkezi, Esminyatürk, amfi tiyatro, çeşitli oyun parkları, kafe, restoranlar ve hediyelikçiler park içerisinde görebileceğiniz önemli noktalardan.

Sazova Parkı'nda yer alan tüm bu gezi noktalarını dolaşmak abartısız tüm gününüzü alabilir. Üstelik Bilm, Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu gibi noktalarda belirli saatlerde düzenlenen tur ve gösterimler için parkın kalabalık olduğu günlerde bilet veya yer bulamama sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle tavsiyem önce yazı boyunca anlatacağım parkı bölümlerini inceleyin. Hangilerini görmek isteyeceğinize karar verin bir gezi planı oluşturun. Parkın en olumsuz özelliklerinden bir tanesi çoğu önemli yerin saat 17.00-18.00gibi kapanıyor olması.

Sazova Parkı'nın en ünlü yapılarının başında Masal Şatosu geliyor. Günümüzde şehrin simge yapıları arasında gösterilen bu şato içerisinde çocuklar için özel rehberli turların düzenlendiği çeşitli gösteriler, Sazova Parkı'nı seyredebileceğiniz bir seyir terası, kendinize ve sevdiklerinize hatıra bir şeyler alabileceğiniz hediyelik eşya dükkanları ile biraz dinlenip soluklanabileceğiniz kafe yer alıyor.

Tasarım olarak Disneyland'ı andıran Masal Şatosu Türkiye'de bulunan en önemli kule ve tarihi yapılardan izler taşıyor. İstanbul'daki Galata Kulesi Antalyalya'daki ünlü Yivli Minare, Masal Şatosu'nun mimarisine ilham veren yapılardan bazıları.