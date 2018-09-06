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ülkelerine te izin belgesi dönemi

Avrupa Birliği () Konseyi, Schengen bölgesine girişlerinde vize uygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.

AA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 01:47
AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.

Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye edecek tüm yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak.

ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.

Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB yayımlanacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.

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AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi
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