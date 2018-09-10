Artvin’de bir doğa harikası: Borçka Karagöl

Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, Karadeniz'in cenneti andıran güzelliklerinde birisi.Dünyanın en güzel göllerinden birisi olan Borçka Karagöl, Klaskur Yaylasının yakınlarında yaşanan bir toprak kayması sonucu oluşmuştur.2002 yılında Bakanlar Kurulu bölgeyi tabiat parkı olarak ilan etmiştir.Borçka Karagöl Tabiat parkı 368 hektar alana sahiptir.Göl ve çevresi 5 hektarlık bir alandır.

Doğa tutkunları için ülkemizin en güzel ve hatta dünyanın en güzel gölleri arasında yer alan bu gölü kesinlikle görmenizi tavsiye ediyoruz.Gölün üzerinde yer alan platforma çıkıp muhteşem bir doğa manzarası içerisinde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

BORÇKA KARAGÖL YAPILACAK AKTİVİTELER

Burada konaklama yapabilirsiniz.Tabiat parkında bulunan alanda çadır kiralayabilir ve kamp yapabilirsiniz.

Sandal kiralayabilir ve gölün üzerinde harika manzaranın eşliğinde gezintiye çıkabilirsiniz.

Doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz.

Yanınızda fotoğraf makinenizi getirmeyi unutmayın! Burada harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bir hatırlatma olarak da göle gelirken yanınıza yağmurluk almayı unutmayın.

ARTVİN BORÇKA KARAGÖL KAMP ALANLARI

Bölgeye yakın otel ve pansiyonlar yerine doğa iç içe bir konaklama düşünüyorsanız tabiat parkında bulunan kamp alanlarında konaklama yapabilirsiniz.İster kendi çadırınız ile ister çadır kiralayarak kamp yapabilirsiniz.Piknik alanları, karavan ve kamp alanları için parkın içerisinde yer ayrılmış.Ayrıca parkın içerisinde bulunan tesislerde tuvalet ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Gölün hemen kıyısında kamp yapamıyorsunuz, kamp için ayrılan yerde çadırınızı kurup kamp yapabilirsiniz.