"Kur farkını iç pazara yansıtmayın"

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Türkiye'nin 2018 iç turizmini değerlendirdi.

Turizm sektörünün yaşadığı 2016 krizinde sektöre adeta ilaç olan iç pazar, 2018'de zorlanmaya başladı. Avrupa'nın yeniden oyuna dahil olması ve Rusya'da rekor sayıda yolcu gelmesi nedeniyle otelcinin iç pazar fiyatlarını arttırması, hem iç turizm acentelerini hem de vatandaşı zorlamaya başladı.

''KRİZDE DÖNEMİNDE İÇ PAZAR SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ OLDU''

Türkiye'nin kalkınmasında ve ülkeye döviz girişinde turizmin çok önemli bir rol oynadığını belirten Vardar, ''Cari açığın kapatılmasına bu kadar büyük etki eden bir sektörün 2018'de iyi bir sezon geçirmesi bizleri çok mutlu ediyor, gelecek için umut veriyor. 2015'te başlayan ve 2016'da devam eden sektördeki daralma, 2017'de nispeten yaraların sarıldığı, 2018'de ise umutların arttığı bir sezon olma özelliği taşıyor. Elbette bu dönemde turizmdeki maliyetler de arttı. Bununla beraber iç turizm, kriz döneminde sektöre lokomotif ve ve can simidi oldu.'' dedi.

''2019 SEZONU İÇİN ZORLUKLAR YAŞANMAYA BAŞLADI''

Dövizdeki artışın 2018 operasyonlarına çok fazla yansımadığını ancak 2019 kontratlarının yapıldığı şu dönemde zorluklar yaşanmaya başladığını kaydeden Vardar, ''Otelci dostlarımızın maliyetlerinin arttığını biliyoruz. Ancak dövizdeki artışın yerli misafire minimum oranda yansıtılması gerekir. Çünkü yerli tur operatörleri olarak bizler, yıllardır söylenegelen 'Almanlar, Ruslar otellerde Türklerden daha ucuza kalıyor' algısını kırmak ve fiyat farkını yerli misafire en az şekilde yansıtmak için büyük çaba sarf ettik. Hatta bazı tesislerde erken rezervasyonda dış pazarların daha altında fiyat vererek bir denge kurduk.'' sözlerini dile getirdi.

''TÜRK MİSAFİRİN CEBİNDEKİ PARA DÖVİZ KADAR ARTMADI''

Ancak dövizin artmasıyla birlikte 2019'da bu dengenin bozulmasına dair endişeler doğduğunu belirten Mete Vardar, ''Dövizdeki artış kadar Türk misafirlerin cebindeki para artmadı ne yazık ki. Bundan dolayı, her zaman ulaşması ve sonuç alması en kolay pazar olan iç pazar gözardı edilmemeli, hatta daha fazla önemsenmelidir. Ortak bir akıl geliştirerek Türk misafirlerimizin karşısına, onların satın alma gücüne paralel fiyatlarla çıkmalıyız. Tabi ki birtakım fiyat artışları olacak ancak döviz artışındaki farkın tamamının iç pazara uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

''İÇ PAZAR İÇİN DE AYNI ŞEY YAPILMALI...''

Bakanlık ve sektör örgütlerinin iç pazara da dış pazara yaklaştığı gibi yaklaşması gerektiğinin altını çizen Vardar ''Dış pazarlardan gelen ziyaretçi sayısı düştüğünde bakanlık ve sektör örgütleri nasıl bir kriz masası etrafında toplanıyorsa, iç pazara için de aynı şeyi yapmalılar. Bunu bizim tek başımıza yapma şansımız yok. Tüm turizm bileşenlerinin bu konuda ortak bir akıl geliştirmesi lazım. Her otel kontenjanının belirli bir kısmını iç pazara ayırarak 2019'u organize etmesi gerekir'' ifadelerini kullandı.