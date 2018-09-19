Keşfedilmeyi bekleyen sonbahar rotaları

Tarihler eylül ayını gösterdiğinde genelde yaz tatili sona ermiş, kış hazırlıkları başlamış olur. Oysa hemen hemen turistik her yerin tenhalaşmaya başladığı, kalabalığın yerini müthiş manzaraların ve ağaçlardan dökülen kuru yaprakların aldığı sonbahar ayları, belki de tatil için en uygun aylardır. İnanın ekim ya da kasım ayında yapacağınız bir tatil ile gündelik hayatın normale döndüğü, vitrinleri yeni koleksiyonların süslediği, yeni sergilerin açıldığı Paris'i çok daha fazla sevecek; sonbaharın sarı tonları eşliğinde, sıcaklardan kurtulmuş Roma sokaklarında şehri keşfetmekten çok daha fazla zevk alacaksınız.

PARİS (FRANSA)

Her mevsimi ayrı güzel olsa da Paris halkının şehre yeniden döndüğü, hayatın yeniden başladığı sonbahar ayları, kuşkusuz bu romantik şehri gezmek için en uygun dönem. Yeşilin yerini sarının ve kahverenginin tonlarının aldığı çok sayıda parkta keyifli yürüyüşler yapabilir; kahve ve kruvasan kokuları eşliğinde şık vitrinleri seyredebilir; Seine Nehri boyunca kurumuş yapraklara bakarak yürüyüş yapabilir; Notre Dame ve Eiffel'in büyüsüne bir de sonbaharda kapılabilirsiniz.

NEW ORLEANS (ABD)

New Orleans; festivalleri, caz ve blues kulüpleri ve gece hayatının yanı sıra mutfağıyla da oldukça meşhur, hatta Amerika'nın 'Mutfak Başkenti' olarak da biliniyor. Bu özel şehri sonbahar aylarında tavsiye etmemizin bir diğer sebebi ise eşine hiçbir yerde rastlayamacağınız eğlenceli Halloween yani Cadılar Bayramı kutlamaları. Kısacası sonbahar kaçamağınızda bir çok eğlenceli aktiviteyi bir arada tecrübe edebileceğiniz bir yer arıyorsanız, New Orleans'a mutlaka bir şans verin.

ONTARIO (KANADA)

Sonbaharın tüm renklerini kucaklayabileceğiniz Ontario, kuşkusuz görür görmez büyüsüne kapılacağınız yerlerden. Doğanın sonbahar şovuna şahit olmak için Toronto yakınlarındaki, ormanlarla kaplı Hockley Vadisi'nde ve Caledon tepelerinde gezilere katılabilir; Algonquin ve Killarney eyalet parklarının nefes kesici manzaralarında renklerin harikulade dansını izleyebilirsiniz.

ROMA (İTALYA)

Roma, belki de Avrupa'nın yürüyerek keşfedilebilecek en iyi şehirlerinden biri. Bu tarihi açıkhava müzesini ziyaret için sonbahar ayları çok ideal bir zaman. Roma'da çok iyi korunmuş tarihi tapınaklardan biri olan Panteon'un görkemli mimarisini görebilir; oradan İspanyol Merdivenleri'ne giderek, merdivenlerin hemen karşısındaki Via Del Çorsa isimli caddede alışveriş yapmadan önce, kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz.

TOSKANA (İTALYA)

İtalyan damak tadının hakkını vermek istiyorsanız, Toskana yılın bu zamanları, yani tam da hasat mevsiminde kesinlikle gitmeniz yerlerden biri. İtalya'nın eski geleneği Vendemmia'ya (üzüm hasadı) katılarak; yerel şaraplar hakkında her şeyi, bu eşsiz şarapların tadına bakarak öğrenebilirsiniz. Toskana ormanlarında sonbaharın en güzel renkleriyle buluşabilir; belki bir çiftlik evinde kalarak hayatınızın en huzurlu tatillerinden birini geçirebilirsiniz.