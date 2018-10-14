Pasifik’in meşhur kızı Santa Monica

Santa Monica
'ya yılda yedi milyondan fazla ziyaretçi geliyor çünkü gözde bir plajı var ve Los Angeles
'ın diğer popüler mekanlarına da yakın. Santa Monica Beach, aynı zamanda batı kıyısındaki en iyi günbatımını sunuyor. Yürüyerek rahatlıkla gezilebiliyor ve bisiklet dostu bir şehir olarak da biliniyor. Santa Monica'nın doğal güzelliğinin, ödüllü yemeklerinin, eşsiz otel ve alışveriş seçeneklerinin bir araya gelmesi pek çok turistin lüks seyahat için de burayı tercih etmesinin sebebi. İster iskelesinde, isterseniz sahilinde bisiklet kiralayıp vakit geçirebilirsiniz. Bisikletle Venice Beach'e kadar gidebilir, alışveriş sonrası güzel bir yemek yiyebilirsiniz. HER KÖŞESİ AYRI KEYİF SANTA MONICA BEACH:
Sahilde güneşlenmek, yüzmek ve sörf yapmak için son derece uygun. Ama hepsi bu değil. Santa Monica'dan başlayan ve Venedik, Hermosa ve Redondo plajından geçen yaklaşık 35 kilometrelik uzun bir yol olan Marvin Braude bisiklet parkurunda, sırtınızdaki rüzgarla ve kulaklarınızdaki dalga sesleriyle birlikte bisiklet sürebilirsiniz. Deniz kenarındaki dev satranç kafa boşaltmak için ideal. Plaj voleybolu oynayıp diğer açık hava etkinliklerinin keyfini de çıkarabilirsiniz. SÖRF VE PADDLEBOARDING
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Hotel Casa del Mar'ın hemen güneyinde yer alan Bay St., beyaz ve yumuşak kumları ve sakinliği nedeniyle popüler bir sörf noktası. Sahile bitişik sörf kiralayan ve ders veren tesisler, yeni başlayanlara Güney Kaliforniya'da bu sporu yapmak için bir giriş fırsatı sunmakta. MUSCLE BEACH
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Santa Monica Pier'in güney tarafında yer alan Original Muscle Beach, 1930'ların başlarında kurulmuş ve 20. yüzyılın büyüyen fitness hareketinin merkez üssüne dönüşmüş. Bugün halka açık jimnastik aletlerinde çalışanları ve fitness yapanları izleyen seyircilerle oldukça popüler. Muscle Beach, paralel barlar ve halatlar da dahil olmak üzere jimnastik ekipmanları ile fitness çılgınlarına ev sahipliği yapmakta. SANTA MONICA:
Santa Monica mı daha ünlü yoksa Pier mi pek karar veremiyorum... İskelenin üzerindeki kırmızı ve sarı dönmedolap ise bu şehrin simgesi. Bu ikonik dönmedolabın Pasifik Okyanusu'na doğru dönmeye başladığını gördüğünüzde Kaliforniya'ya geldiğinizi bilirsiniz. Pier, muhteşem bir manzaraya ve 100 yılın üzerinde bir tarihe sahip. 1909 yılında inşa edilen katlı Santa Monica İskelesi, Batı Kıyısı'ndaki ilk beton iskele. Santa Monica Pier'deki günbatımına Malibu ve Güney Körfezi'nin eşsiz manzaraları eşlik ediyor. Santa Monica Pier aynı zamanda, Chicago'dan başlayan ve üç bin kilometreden fazla bir yol ile Amerika'yı adeta ikiye bölen efsanevi yol Route 66'in sonu. ANNENBERG HOUSE:
Sahilin en kuzey ucunda, Pasifik Sahili Otoyolu boyunca Santa Monica İskelesi'ne kadar uzanan evler ve otoparklarla hizmet veren, herkese açık, üyelik gerektirmeyen benzersiz bir topluluk yeri. Muhteşem manzaralar, çocuk oyun alanı ve tarihi bir havuz ile Marion Davies Guest House'a ev sahipliği yapmakta. Burası da üyelik gerektirmeyen herkese açık bir kamu tesisi. Sahilde yer alan kafede kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunuluyor. AKVARYUM:
Santa Monica Pier Akvaryumu, tarihi dönmedolabın altındaki plajda yer alıyor. Uygulamalı sunumlar ve interaktif sergiler sunan Akvaryum, Santa Monica'nın Heal the Bay programının bir parçası olup, ziyaretçilere çevreyi korumak için ilham veren bir girişim. NEW YORK TRAPEZ OKULU: New York
Trapez Okulu (TSNY), Santa Monica İskelesi'nde eğlence dolu bir deneyim sunuyor. Heyecan arayan herkes için fırsatlar var. Dersler iki saat sürüyor ve 10 kişiye kadar gruplar halinde öğretiliyor. KÜLTÜR VE SANATI KUCAKLIYOR
Santa Monica, 75'ten fazla müze ve sanat galerisine ev sahipliği yapmakta. Sokak sanatçılarının sayısı da oldukça fazla. Açıkça burası kültürü kucaklayan bir şehir. Kamusal sanatın ve sokak sanatçılarının yo��unluğu, Santa Monica'da sanatın dört duvarın içine hapsedilmediğini gösteriyor. Santa Monica'nın görülmesi gereken yerleri arasında, aynı adı taşıyan New York City galerisinin bir kolu olan L&M Arts (35 galeri içeren eski bir tren deposu) Bergamot bulunmakta. Yaz aylarında ziyaret ediyorsanız canlı etkinlikler, çiftçi marketleri ve popüler yaz konserlerini kaçırmamak için mutlaka etkinlik takvimini kontrol edin.