Helal seyahat severler için harika bir şehir tatili

HalalBooking.com, 15-19 Ekim tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda ve Fransa da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 13 seyahat acentesi satış temsilcisine ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç, Türkiye ve Fas'tan gelen gazeteciler ve online fenomenler de bu seyahatte onlara eşlik ettiler. İngiltere'deki ve diğer ülkelerdeki HalalBooking çalışanlarından oluşan bir ekibin eşliğinde toplamda 40'tan fazla kişi bu seyahatte yerini aldı.

Grup, Marakeş'in en iyi iki helal özellikli otelinde misafir edildi: Le Vizir Centre Park & Resort ve Mogador Palace Agdal & Spa. Seyahatleri süresince konuklar, diğer helal özellikli otelleri, villaları ve riyadları ziyaret ettiler. Ayrıca, Marakeş'te kaçırılmaması gereken ünlü Jemaa El Fna Meydanı, güzel Bahia Sarayı, etkileyici Koutoubia Camii ve kalabalık şehrin keşmekeşinden uzak sakin bir vaha olan Majorelle Bahçeleri ile eski Arap mahallesi gibi pek çok yeri de görme şansları oldu.

HalalBooking.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Ufuk Seçgin: "Marakeş şehir tatili arayan helal bilinçli konuklar için harika bir yer. Fas, helal özellikli seyahat sektöründe nispeten daha yeni bir ülke ve bizler de misafirlerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve tesisleri sunabilmek için buradaki otel ortaklarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu seyahat, acente ortaklarımızın, gazetecilerin ve online fenomenlerin otel, villa ve riyad olanaklarını ve şehrin cazibe merkezlerini ilk elden deneyimleyebilecekleri harika bir fırsat oldu."