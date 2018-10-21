Koyun kırpıp ağaç budayın

Kalabalıktan, karmaşadan ve teknolojiden uzak, farklı tecrübeler vaat eden bir tatil. Son yılların trendi ekolojik tatil deneyimi sunan çiftliklerin sayısı ülkemizde de artıyor. Doğayla baş başa olduğunuz bu çiftliklerde ruhunuz dinlenirken toprakla uğraşıyor, hayvanlarla iç içe vakit geçiriyorsunuz. KOYUN KIRPMA DENEYİMİ:
Çam ağaçları ve çeşitli meyve ağaçlarının olduğu bir çiftlik... Yeşilin tüm tonlarıyla birlikte koyunlar, tavuklar, kazlar da size eşlik ediyor.
Hayvan bakımından peynir yoğurt yapımına keçi sütlü sabun yapımından kuzuların yünlerinin kırpılmasına kadar da gönüllü yapabileceğiniz birçok iş var. Bu işler mevsimine göre yapılıyor. Nerede mi? İzmir
Urla'daki Sevgi Ana Çiftliği'nde. Deniz dört kilometre uzaklıkta. Çevresinde gezebileceğiniz antik kentler de bulunuyor. ODALARDA TELEVİZYON DA YOK BUZDOLABI DA:
Bir taş ev düşünün. Arkasında dağ, çevresinde çam ağaçları, yürüme mesafesinde de masmavi bir koy. Kahvaltılıklar ve yemekler, bahçesinde yetişen doğal ürünlerle hazırlanıyor. İsterseniz bahçe tarla ve bakım onarım gibi çeşitli işlere de gönüllü olarak el atabiliyorsunuz. Burası Sardunya Pansiyon. Datça'da, Palamutbükü- Ovabükü sahil yolu üzerinde. Dokuz odalı butik bir pansiyon. Odalarında klima, televizyon ve buzdolabı da yok. Teknolojiden uzak yani. Çadır kurmak isteyenler için kamp yerleri de mevcut. 12 ay açık. YABAN HAYATA TANIKLIK EDİN:
İster ağaçlar arasında yürüyün bisiklete binin, ister hamakta kitabınızı okuyun. Kedi köpeklerle oynayacağım derseniz o imkana da sahipsiniz. Yürüyüşlerinizde yaban hayata da tanık olabilir; tavşanlar, karacalar eşliğinde maceraya atılabilirsiniz. Hatta yabani meyveler de toplayabilirsiniz. Gönüllü olarak ekim dikim işleri, hasat, elma toplama, çim biçme, kızılcık, kuşburnu toplamaya da katılabiliyorsunuz. Burası Mengen-Kıyaslar Köyü'ndeki (Bolu-Yedigöller üzerinde) Hindiba Doğa Evi. Taş ve ahşap bungalov odaları olduğu gibi kamp alanına da sahip. Bahçede geleneksel yöntemlerle sebze yetiştiriliyor. ODUN KIRMADAN ZEYTİN HASADINA:
Zeytin ağaçları, küçük şirin bir bostan. Ve de hareket eden yani mobil bir kümes... Nerede mi? Ayvalık (Balıkesir
) Küçükköy'de. 13 dönümlük zeytinlik içindeki Gökada Çiftliği... Tuğla evlerde konaklayacağınız bu çiftlikte, bulunduğunuz mevsime göre ister hayvanların bakımını sağlayın ister odun kırın. Ya da zeytin hasadına katılın. Çiftlik, üstelik plajıyla ünlü Sarımsaklı'ya da beş kilometre mesafesinde. ANIT AĞAÇLAR ARASINDA:
Ekolojik tatildeki bir diğer rotanız da İzmir Ovacık. İzmir Havalimanı'na yaklaşık 1.5 saatlik bir mesafede. Çeşitli meyve ağaçlarıyla çevrili bir çiftlik. 900 yıllık anıt kestane ağaçları var tesiste. Burada da ürünler çiftlikteki bahçede yetişiyor. Arı kovanları da var. Gönüllü yapacağınız işler de çeşitli; kışlık sebze meyve kurutmasından budamaya, tohum ekmeden odun toplamaya ağaç dikimine katılabilirsiniz. Tabii ki mevsimine göre. Hatta ahşap parçalarından mobilya yapma deneyimi yaşayabilirsiniz. Burası Gağgı Çiftliği. BOL AKTİVİTE:
Balık avlama, kaya tırmanışı, plastik sanatlarla uğraşma, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri... Keyif alacağınız çok sayıda aktivite için Kumluca'ya (Antalya
) rotanızı çevirebilirsiniz. Konaklama da alternatifli; ağaç evler, bungalov, karavan ve çadırlı konaklama olanağı var. Hem doğayla iç içe hem sıkılmayacağınız bir durak HavaSuPark Bungalows. Burada, eko tarımdan çeşitli bitki toplamaya, değişik deneyimlerde de bulunabiliyorsunuz. KERPİÇ EVLERDE KONAKLAMA:
Bir başka durak da Fethiye'ye (Muğla
) 15 kilometre uzaklıktaki Yanıklar Köyü'nde. Kargı Çayı'nın da hemen yanı başında. 42 dönümlük araziye kurulu bu çiftlikte, ekolojik prensiplere dayalı tarım yapılıyor. Ayrıca keçi, tavuk at gibi çiftlik hayvanları da bulunuyor. Doğal, kırsal bir yaşam deneyimi için aklınızda bulunacak o yer Pastoral Vadi. Taş, ahşap ve kerpiç evlerde yıl boyunca misafir olabilirsiniz.