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filmi Avrupa'da birinci oldu

Yönetmenliğini 'un, sponsorluğunu ise Ceylanpınar Belediyesinin yaptığı kısa filmi ödüle doymuyor. Film son olarak AB tarafından düzenlenen 2018 İnsan Hakları Yarışmasında birinci oldu.

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:00
Oyuncak Bebek filmi Avrupa'da birinci oldu

AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 2018 AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, amatör ve profesyonel sinemacıları, bu yıl özellikle İnsan Hakları Savunucuları odaklı yaptıkları insan hakları temalı özgün yarışmada bir araya getirdi.
67 eserin yarıştığı Avrupa Birliği İnsan Hakları kısa film yarışmasında iki kategoride olmak üzere 16 film finale kaldı. İnsan Hakları Filmleri kategorisinde 11, İnsan Hakları Savunucu Portresinde ise 5 film finale kaldı. Ceylanpınar Belediyesinin sponsor olduğu Serdal Altun imzalı Oyuncak Bebek ise finalde 15 filmi geride bırakarak birinci oldu.

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Oyuncak Bebek filmi Avrupa'da birinci oldu
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