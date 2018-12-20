200 yıllık meçhul mezar koruma altına alındı

Arapgir ilçesinde Osmanlı Dönemi'nde meydana gelen bir olayda hayatını kaybettiği ileri sürülen, kimliği hakkında resmi kayıtlarda bilgi bulunmayan meçhul mezar belediye yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Eskişehir vadisinde yaklaşık 200 yıldır var olduğu belirtilen meçhul mezar hakkında bilgi veren Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, "Kesik baş yaklaşık bu bölgede 150-200 yıl önce yaşamış ve o dönemden bugüne kadar yöre halkı ve Arapgirliler çok değer verirler,ziyarete gelirler.Bir garip mezarı olduğunu bildiğimiz için çok önem veririz ve koruma altında tutuyoruz. Bu yolun özellikle mezarın çevresinden dolaşmasının sebebi bu kesik baş mezarının olmasından kaynaklıdır. Halk arasında anlatılan rivayete göre,bir kuraklık olmuş bu kuraklık nedeniyle insanlar dualar etmişler ama bir sonuç elde edememişler.Daha sonra dönemin ileri gelen bir alim zat bu şahsın kafasının kesilerek aşağıda akan suya verilirse yağmur yağabileceğini söylüyor.Bunun üzerine o garibanın kafasını keserek suya veriyorlar ve çok şiddetli bir yağış oluyor her taraftan sel gitmeye başlıyor bu seferde yine aynı alime giderek ne yapılım diye soruyorlar.Alim diyor ki şahsın kesilen kafasını bedenin yanına korsanız yağmur durur diyor.Yöre halkı toplanıp gidiyorlar ve kesik başı bulup bedenin yanına koyunca afet duruyor.Halk arasında anlatılan, bilenen rivayetler bunlar,bundan başka kim, nereli olduğu bilinmiyor kesin bir kanaat yoktur" diye konuştu

